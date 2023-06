Mercusys Halo H80X – test zestawu mesh

Mercusys to marka córka chińskiego producenta TP-Linka. W Polsce pierwsze urządzenia pod tym szyldem na sklepowych półkach pojawiły się już w 2019 roku i od tego czasu sukcesywnie ich przybywa. Powiem szczerze, że jest to mój pierwszy bliższy kontakt z urządzeniami tego producenta, ale nie pierwszy kontakt z technologią mesh. Z „mesha” korzystam już od dobrych kilku lat i sprawdza się w moim wypadku świetnie. Jestem ciekaw jak będzie sobie radził najnowszy zestaw routerów Mercusys Halo H80X i czy dadzą radę w trudniejszych warunkach.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na niezbyt rozbudowany zestaw urządzeń jest całkiem sporych rozmiarów. Zachowane przede wszystkim czerwonym kolorze z dodatkowymi wstawkami. Co znajdziemy w środku? Przede wszystkim trzy główne jednostki. Do tego dochodzą zasilacze oraz jeden kabel ethernetowy zakończony wyjściem RJ45. Jak sami widzicie zestaw nie jest przesadnie bogaty, ale tak na dobrą sprawę mamy wszystko czego potrzebujemy do pełnego korzystania z technologii mesh od Mercusys. Co ważne poszczególne elementy zestaw są wykonane z materiałów dobrej jakości i nie mogę się również pod tym względem do niczego przyczepić.

Jeśli chodzi o pełną specyfikację urządzeń znajdziecie ją poniżej, ale już na wstępie powiem, że mamy wsparcie dla Wi-Fi 6 oraz gigabitowe wyjścia ethernetowe, więc tak na dobrą sprawę przeciętny użytkowników internetu domowego powinien być bardzo kontent.

prędkość do 3000 Mb/s (Wi-Fi 6, 802.11ax, Mesh)

2402 Mb/s w 5 GHz

574 Mb/s w 2,4 GHz

tryby pracy: router lub punkt dostępu

WMM, SPI Firewall

sieć dla gości

3 porty LAN/WAN 1 Gigabit

wymiary: 128x81x83,7 mm

Design oraz jakość wykonania

Jeśli chodzi o główne urządzenia to mamy trzy w zestawie (choć oczywiście można znaleźć również wersję z dwoma). To tak właściwie bardzo prosta bryła bez zbędnych udziwnień. Całość wykonana z plastiku, ale jest on dobrej jakości i nie ma mowy by coś skrzypiało nawet pod naciskiem. Kanciasta prosta była, gdzie od frontu tak na dobrą sprawę mamy jedynie oznaczenie producenta i niewielką diodę informująca o stanie urządzenia. Diodę jakby bardzo przeszkadzała można wyłączyć, chociaż mimo wszystko nie świeci jakoś szczególnie mocno. Na tylnej ścianie znajdziemy z kolei zestaw najpotrzebniejszych wyjść. Mamy trzy porty gigabitowe co ważne automatyczne są wykrywane jako WAN i LAN, więc nie mamy ich oddzielnie opisanych. Do tego dochodzi wyjście zasilające oraz przycisk do resetowania urządzenia. Od góry z kolei mamy jedynie wylot powietrza z niewielkim okratowaniem, które umożliwia łatwe usuwanie ciepła z urządzenia. Od spodu pozostają jedynie tylko niewielkie nóżki, które uniemożliwiają przesuwanie się urządzenia po blacie. „Boczki” urządzenia są bez większych dodatków.

Oprogramowanie

Konfigurację zestawu można zrobić dosłownie w ciągu kilku minut i nie musisz mieć tak na dobrą sprawę żadnej wiedzy technicznej. To jest duży plus. Trzeba umieć tylko odpowiednio podłączyć okablowanie by móc się w pełni cieszyć z możliwości jakie daje nam Mercusys Halo H80X. Nie jest to w żadnym wypadku trudne. Dodatkowo instrukcja wspomina jak konkretnie to zrobić. Jeśli mamy już router/modem wyłączamy go z prądu podłączamy nasze urządzenie za pomocą zasilacza. Na koniec łączymy router/modem kablem ethernetowym z naszym dotychczasowym modemem. Następnie dioda na routerze powinna pulsować na niebiesko. Przechodzimy do aplikacji. Ona poprowadzi nas dalej jak po kolei skonfigurować całość. Trwa to maksymalnie kilka minut i możemy cieszyć się z wszystkich możliwości jakie daje nam technologia mesh. Dodam, że dodanie następnych routerów do istniejącej sieci nie wymaga dodatkowej większej konfiguracji. Podłączamy nasze urządzenie do prądu za pomocą zasilacza (oczywiście musi być w zasięgu dotychczasowej sieci), a później z poziomu aplikacji wybieramy dodanie kolejnego urządzenia. Tam mamy wybór spośród dwóch opcji – dodania już do istniejącej sieci lub stworzenia nowej. Konfiguracja całości trwa również bardzo krótko, więc pod tym względem nie mam uwag.

Konfiguracja poszczególnych składowych sieci naprawdę jest prosta i nie dostarcza dodatkowych problemów, więc tutaj każdy nawet bez wiedzy technicznej jest w stanie szybko i bez problemów ją skonfigurować. Jeśli chodzi o aplikację to tutaj pomijając kolorystykę mamy wszystkie elementy bardzo podobne jak w przypadku aplikacji Deco od TP-Linka. Co mnie osobiście cieszy, bo korzystając w domu z tej aplikacji na co dzień wiem, że jest to wygodne rozwiązanie. W przypadku tej aplikacji jest również bardzo dobrze. Po pierwsze możemy bardzo szybko podejrzeć kto i jak korzysta z naszej sieci, włączyć specjalaną sieć dla gości, czy włączyć/wyłączyć któreś z pasm. Opcji personalizacji naszej sieci jest całkiem sporo więc każdy znajdzie coś dla siebie. Co ważne aplikacja komunikuje się z nami w języku polskim, więc wszelkie komunikaty są jasne i klarowne.

Działanie sieci

Na wstępie kilka słów o samej technologii mesh. W dużym uproszczeniu to bardziej zaawansowany zestaw repeaterów, które tworzą jedną sieć w obrębie kilku urządzeń. Bowiem przy zwykłej technologii repeater najczęściej pobierał sygnał i tworzył nową sieć, więc rozwiązanie znacznie mniej korzystne, szczególnie gdy przechodzimy z jednego piętra na drugie i urządzenia muszą się same przełączać między sieciami, a czasem trzeba robić to ręcznie. Co jest bardzo kłopotliwe. Jednak technologia mesh to upraszcza, bo działamy w obrębie tylko jednej sieci. Dzięki czemu zasięg jest znacznie lepszy dzięki dodawaniu kolejnych repaterów możemy niemal w dowolny sposób konfigurować to rozwiązanie i rozbudowywać je. Najnowsza i najmocniejsza wersja jeśli chodzi o technologię mesh w przypadku Mercusysa, to właśnie Halo H80X. Daje nam w przypadku trzech urządzeń nawet 650 metrów kwadratowych zasięgu, co jednak moim zdaniem nie jest w osiągalne w domowych warunkach, jedynie na otwartej przsetrzeni możemy mówić o zbliżonych wynikach. Jednak w przypadku mieszkania w moim przypadku 65 metrów kwadratowych dwa takie urządzenia potrafią pokryć je zasięgiem niemal w całości plus z balkonami. Przy jednym skonfigurowanym miejscu skrajne punkty mieszkania nie łapały się już i tam potrafiło rozłączyć z internetem lub też zauważalnie spadła prędkość przesyłu danych. Standardowo mamy do dyspozycji w każdym z routerów trzy wyjścia gigabitowej WLAN/LAN, więc nie ma problemów z ich wykorzystaniem i podłączeniem urządzeń przewodowo. Bezprzewodowo zestaw wykorzystuje w pełni dobrodziejstwa Wi-Fi 6 więc nawet Ci najbardziej wymagający użytkownicy będą mogli cieszyć się z bardzo szybkiego internetu. Podczas testów na jednym routerze otrzymywałem blisko zasięgi w granicy około 250 Mb/s (mam internet 300 MB/S), natomiast w skrajnych przypadkach osiągany był wynik około 50 Mb/s, gdy dodałem kolejne urządzeni wartości te wzrosły w całym mieszkaniu bez względu na miejsce do testu.

Podsumowanie

Mercusys Halo H80X to bardzo udany zestaw typu mesh, który powinien bez problemów sprostać nawet tych bardziej wymagającym użytkowników. Sporo opcji konfiguracji, świetna wydajność. Dodatkowo jak na trzy urządzenia naprawdę bardzo dobra cena. Za zestaw z trzem takim urządzeniami aktualnie przyjdzie nam zapłacić około 750 zł. Wydawać by się mogło, że to i tak całkiem sporo, ale w praktyce jednak konkurencyjne rozwiązania trzeba zapłacić jeszcze więcej.