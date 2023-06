Z jakich mediów społecznościowych korzystają Polacy?

Media społecznościowe dla dużej grupy Polaków i ogólnie ludzi stały się bardzo mocnym elementem naszej codzienności. Bez Facebooka, Instagrama czy TikToka wielu z nas już teraz nie wyobraza sobie życia, chociaż prócz dobrych elementów, które takie rozwiązania przynoszą są również i te złe, które dodatkowo manipulują rzeczywistością np. tworząc fake newsy. Takich elementów, które niekorzystnie wpływają na nasze codzienne życie jest więcej i coraz ciężej przed nimi uciec.

Przejdźmy do konkretów, czyli jak Polacy użytkują media społecznościowe i które są najpopularniejsze w Polsce. Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, że zdecydowanym numerem jeden jest Facebook, którego udział w polskim rynku sięga 50%. To zdecydowany numer jeden, bo kolejny YouTube (którego nie zawsze wymienia się jako typowy portal społecznościowy) ma „tylko” 18% udział w rynku. Tuż za nim podium zamyka kolejne narzędzie należące do Facebooka czyli Instagram z 17% udziałem w rynku. Najświeższe medium czyli TikTok mimo bardzo szybkiego rozwoju nie dosięga zasięgami do podium, bo aktualnie korzysta z niego 8% respondentów. To z jednej strony dużo, bo jeszcze cztery lata temu ta platforma w zestawieniu w ogóle nie została uwzględniona. Z drugiej jednak to połowa udziału kolejnego z przedstawicieli portali, więc jeszcze całkiem długa droga przed TikTokiem by zdetronizować swoją konkurencję. W porównaniu do ostatnich czterech lat mimo wszystko największe straty odnotował Facebook, bo aż 9%, ale nadal ma kilkukrotną przewagę nad konkurencją i najpewniej w za szybko nie odda palmy pierwszeństwa konkurentom. W przypadku Instagrama również jest spory spadek, ale już „tylko” 5%, a YouTube urósł o 6%.

Czy powyższe zestawienie może być dla kogoś jakimś zaskoczeniem? Raczej nie, to tylko uświadamia nas jakim numerem jeden jest aktualnie Facebook i minie jeszcze sporo czasu zanim ktokolwiek będzie w stanie mu zagrozić tak silnej pozycji. Pozostali gracze raczej wymieniają się między sobą udziałami, a najszybciej rozwija się TikTok, który mimo wszystko jest aktualnie jeszcze poza czołówką w Polsce w każdym razie. Snapchat, który miał swoje trzy minuty kilka lat temu praktycznie odszedł w zapomnienie i najpewniej już nie wróci do łask.

Źródło: wirtualnemedia.pl