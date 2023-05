5 sztuczek o których warto wiedzieć korzystając z Playstation 5

Jak to bywa w przypadku elektroniki i ogólnie szeroko pojętej branży gamingowej każde nowe urządzenie przynosi ze sobą nowe rozwiązania, które warto znać by po prostu ułatwiać sobie życie w codziennym korzystaniu z nich. W tym przypadku mówimy o konsoli, a dokładniej Playstation 5. Jakie triki i ciekawe rozwiązania zaszył w niej japoński producent? Zachęcam gorąco do lektury poniższego artykułu.

Jeden przycisk, by wyłączyć całe audio konsoli

Nowy pad do konsoli Playstation jest naszpikowany różnej maści technologią, którą największą nowością jest zdecydowanie haptyka. Dodaje ona zupełnie nowe doznania jeśli chodzi o grę na konsoli. Jednak DualSense to nie tylko haptyka, ale również dodatkowe funkcje i możliwości. Pod fizycznym klawiszem z logiem Playstation mamy również nowy przycisk, który włącza i wyłącza mikrofon wbudowany w kontroler. Jednak klawisz ten ma jeszcze jedną bardzo przydatną funkcję z której korzystam odkąd ją odkryłem. Nieraz zdarzało mi się podczas gry, że chciałem szybko wyłączyć wszystkie dźwięki dochodzące z konsoli i pada. Jednak szukanie odpowiedniego pilota do telewizora i wyciszanie trwa znacznie dłużej niż wciśnięcie i dłuższe przytrzymanie klawisza od włączenia/wyłączenia mikrofonu. Wówczas wszelkie dźwięki dochodzące zarówno z konsoli jak i samego pada zostaną wyciszone. Proste i bardzo wygodne rozwiązanie o którym nie wszyscy wiedzą.

Automatyczne wyłączanie pada gdy z niego nie korzystamy

Nadal pozostajemy w tematyce związanej z samym kontrolorem – padem do konsoli Playstation 5. W porównaniu do poprzedniej generacji konsol DualSense został mocno rozbudowany o dodatkowe elementy, które niestety są mocno zasobożerne, a przede wszystkim energożerne. Przez czasem nawet już po kilku godzinach rozgrywki zdarza się, że po prostu brakuje baterii w padzie i wówczas nie pozostaje na nic innego jak podłączyć pad do ładowania i grać na kablu (co powiedzmy sobie szczerze, nie jest wygodne). Z drugiej strony alternatywą jest możliwość wzięcia drugiego zapasowego pada jeśli faktycznie go posiadamy. Jest jednak pewien sposób na to by nieco wydłużyć czas działania pada. W szczególności, gdy korzystamy z konsoli jako centrum multimedialne, a nie tylko do gier. Mowa o dodatkowej opcji, którą wyłącza pada, gdy ten nie jest przez nas użytkowany. Jak tę opcję włączyć? Możemy wybrać opcję Ustawienia oszczędzenia energii i automatycznie wyłącz kontrolery bezprzewodowe i ustawiamy do nich czas. Opcja, która umożliwi nam szybkie wyłączenie naszego pada to po prostu dłuższe przytrzymanie klawisza Playstation. Wówczas kontroler natychmiast się wyłącza i możemy cieszyć się z oglądania filmu czy serialu na Netflixie bez obaw o baterię w DualSense.

Słuchanie muzyki na konsoli podczas grania

Nie zawsze chcemy by lecące w tle utwory muzyczne były związane stricte z grą, w którą aktualnie gramy. Na szczęście już przy okazji najnowszej generacji konsol japoński producent przemyślał tę sprawę i natywnie umożliwił słuchanie muzyki i podcastów przy pomocy Spotify. Najlepiej zanim jeszcze zaczniecie grać na konsoli odpalcie zainstalowaną aplikację na Waszej konsoli i zalogujcie się na swoje konto. Później cała magia ogranicza się do kilku kliknięć. Wystarczy podczas rozgrywki nacisnąć logo Playstation z pada DualSense, i z dolnego menu które się pojawiło (centrum sterowania) wybrać Muzykę. Następnie pojawia się okienko z ostatnio słuchanymi utworami, szybko i bez większych problemów możemy przełączać się między kolejnymi utworami czy playlistami. Całość podczas rozgrywki działa naprawdę sprawnie. Dodatkowo nie zamula w żaden sposób konsoli czy gry. Osobiście, gdy znalazłem taką opcję w Playstation 5 lubiłem z niej korzystać, szczególnie gdy chciałem np. maksować produkcję i nie musiałem już słuchać w tle cały czas tej samej muzyki.

Korzystaj ze skrótów aktywności

Skróty aktywności to bardzo przydatna opcja, która skraca w dużej mierze odpalanie swojej ulubionej gry. Działanie tej funkcji uzależnione jest w dużej mierze od samej gry, bo działa to różnie. Jednak zasada jest taka, że za pomocą jednej opcji możemy odpalić naszą ulubioną grę np. z ostatniego zapisu (bez włączania menu i wybierania kilku opcji po drodze). Przy grach sieciowych wybrać możemy od razu ulubiony tryb i dołączyć migiem do rozgrywki. Rozwiązanie bardzo ułatwia sprawę włączania gier i skraca ten czas do absolutnego minimum.

Oszczędzaj miejsce na konsoli

Niestety dla samych graczy na przestrzeni ostatnich lat sporo urosły pliki instalacyjne gry, gdzie już nikogo nie dziwi wynik ponad 100 GB plików. Zważywszy, że w konsoli nie mamy nawet jednego terabajta miejsca, lecz raptem 725 GB co jak na standardy dzisiejszych smartfonów czy właśnie komputerów stacjonarnych jest bardzo przeciętnym wynikiem. Dlatego też jedną z największych pięt achillesowych Plyastation 5 jest mały dysk twardy. W pewnym stopniu można na to poradzić włączając pewną opcję. Standardowo, gdy w jakiejś grze zdobędziemy trofeum, konsola automatycznie zapisuje odpowiedni fragment rozgrywki dzięki czemu na dysku są zapisywane co rusz kolejne filmiki z rozgrywki. Trwają one tylko kilkadziesiąt sekund, ale po dłuższym czasie takich krótkich nagrań tworzy i zapisuje się już całkiem sporo. Jak wyłączyć automatyczne zapisywanie? Nie jest to trudne. Wchodzimy w opcję konsoli, następnie na samym dole wybieramy opcje Przechwyty i strumieniowanie, później Trofea i z opcji Zapisuj filmy wybieramy Brak. Wówczas po zdobyciu trofeum nie będzie nagrywany żaden materiał, a przy tym oszczędzimy sporo miejsca na naszym dysku konsoli.

Podsumowując mając na co dzień konsolę Playstation warto zapoznać się z powyższymi trickami, wiele z nich można łatwo i wygodnie wykorzystać przy codziennym korzystaniu z konsoli. Dajcie znać z jakich sami korzystacie sztuczek grając na PS5.