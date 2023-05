Playstation 5 – jakie akcesoria warto kupić?

Zakup nowej konsoli to tak właściwie początek wydatków. Oczywiście największym po konsoli jest ten związanymi z nowymi grami, bo tak właściwie on nigdy się nie kończy. Jednak od premiery konsoli czyli blisko 3 lata temu pojawiło się sporo różnych akcesoriów, które rozbudowują konsolę lub też ułatwiają codzienną grę (szczególnie jak się gra całkiem sporo). Co ważne skupię się tutaj tylko na kilku najciekawszych rozwiązaniach, które warto wziąć pod uwagę. Nie robię pełnego przeglądu wszystkich możliwości.

Stacja ładująca do padów

W przypadku najnowszej generacji konsol PS5 nowe pady mimo iż mają większe ogniwo od swoich poprzedników potrafią się rozładowywać niezwykle szybko. Wynika to z kilku rzeczy, ale najpewniej najbardziej prądożerne są elementy związane z haptyką. Dlatego by móc się cieszyć z gry bez przerw warto zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze zakupić drugiego pada. W razie gdyby pierwszy nie dawał już rady. Po drugie świetnym rozwiązaniem byłaby w tym wypadku stacja ładująca do padów. To oficjalna i oryginalna od Sony nie należy do najtańszych, ale zdecydowanie jest warta uwagi. Wpisuje się pod względem designu w cały nowy ekosystem Playstation 5, a także ładuje nasze pady w bardzo prosty sposób. Magnetycznie, dzięki czemu nie trzeba się bawić w podłączanie kabli, tylko dokujemy, czyli tak właściwie kładziemy pady na ładowarce i cała magia dzieje się sama. Bardzo przydatne rozwiązanie. Oczywiście oprócz tej droższej wersji znajdziemy również na sklepowych półkach więcej rozwiązań dużo tańszych. Warto jednak sprawdzić czy na pewno będzie z naszymi współpracować, szczególnie chińskie tanie rozwiązania.

Multimedialny pilot

To akcesorium dedykowane jest przede wszystkim dla tych, którzy korzystają ze swojej konsoli nie tylko jako stacji do gry, ale również jako centrum multimediów. Dla tych, którzy grają na konsoli nie jest problemem sterowanie za pomocą pada po menu, ale dzięki dedykowanemu pilotowi pozostali domownicy, którzy nie są tak zaznajomieni ze sztuką gry mogą bez większych problemów odpalić swój ulubiony serial czy film na Netflixie czy Disney+. Podobnie jak stacja dokująca nie jest to najtańsze rozwiązanie. Jednak po pierwsze z całą pewnością jest kompatybilne z PS5, po drugie idealnie wpisuje się w design nowej konsoli. Jakie możliwości daje taki pilot? Przede wszystkim za pomocą jednego przycisku możemy włączyć Netflixa, Disney+, YouTube czy Spotify (mamy od tego dedykowane klawisze), a także sterować ich odtwarzaniem. Pilot nie jest przeładowany zbyt dużą ilością funkcji i jest stworzony z myślą o tych, którzy chcą korzystać z PS5 bez umiejętności korzystania z pada i wszystkich jego funkcji. Do domowego centrum multimediów jak znalazł.

Słuchawki bezprzewodowe

W przypadku słuchawek to tutaj ich potrzeba zakupu zależy od tego jak lubimy grać, ale często chcąc odizolować się od zewnętrznego otoczenia i wsiąknąć w świat gry słuchawki dodatkową dodają immersji. Oczywiście najlepiej bezprzewodowe i dobrej jakości. Od razu ostrzegam, że nie jest to najniższy koszt. Przede wszystkim na co warto zwrócić uwagę przed zakupem słuchawek to fakt, że nie wszystkie bezprzewodowe są kompatybilne z PS5. Muszą być one dedykowane konsoli, więc przed zakupem jakichkolwiek sprawdźcie dokładnie czy współpracują z Playstation 5. Druga sprawa to cena, przez to że są na wyłączność to koszt dobrej jakości słuchawek to dobre kilkaset złotych. Większość firm, które robią akcesoria dla graczy ma również i swoje słuchawki. Takie firmy jak Razer czy SteelSeries, ale również mamy wersję oficjalną od Sony. Jest w czym przebierać i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Dodatkowy dysk

Nie jest to może typowe akcesorium, ale coś co w przypadku najnowszej konsoli japońskiego producenta może się przydać. Bo w przeciwieństwie do poprzednika Playstation 5 ma mniejszy wbudowany dysk twardy niż chociażby Playstation 4 Pro, bo tutaj mamy już 1024 GB, a w przypadku najnowszej generacji mamy tylko 825 GB. Niestety coraz częściej zainstalowana gra na dysku to ponad 100 GB, więc kilka gier i już po wolnym miejscu. Na szczęście jest na to pewien sposób, przede wszystkim możemy wymienić wbudowany dysk na większy zewnętrznej firmy, więc tutaj pod tym względem Sony dało odpowiednie możliwości bez większego rozbierania i demontażu konsoli co akurat się jak najbardziej chwali. Warto wspomnieć, że tutaj podobnie jak z poprzednimi akcesoriami tak i tutaj trzeba sprawdzić czy dany dysk SSD jest kompatybilny z PS5.

Sony HD Camera

To akcesorium jest dosyć specyficzne i nie zawsze przydatne jeśli chodzi o akcesoria do konsoli stacjonarnej. Bo to jedyna kompatybilna kamera z Playstation 5 dostępna na sklepowych półkach. Co ważne kamera ta przede wszystkim przyda się ewentualnym streamerom, którzy chcą szybko i bezproblemowo korzystać z nagranego obrazu. Kamera niestety nie ma zbyt dużej ilości dodatkowych funkcji, ale dla tych, którzy korzystają z tego typu dobrodziejstw może być dobrym rozwiązaniem. W innym wypadku myślę, że będzie zbędna i warto jak coś dokupić inne rozwiązania które znajdziecie w powyższym zestawieniu.

Jak sami widzicie opcji związanych z dodatkowymi akcesoriami do konsoli jest całkiem sporo, postaram się również w niedalekiej przyszłości przygotować testy i zestawienia najciekawszych słuchawek i dysków do PS5. Dajcie znać czy tego typu teksty będą dla Was ciekawą lekturą.