Jak udostępnić swoją lokalizację w Mapach Google na Androidzie i iOS?

Mapy Google to jedna z najpopularniejszych nawigacji samochodowych na świecie. W wielu aspektach wyprzedza o kilka długości swoją konkurencję, choć nie jest nieomylna. Mimo wszystko jest naprawdę popularna i niezwykle wygodna. Sam korzystam z niej na co dzień podczas jazdy z samochodem czy wycieczkach po miastach. Google Maps to również bardzo rozbudowana funkcjonalność, często wykraczająca poza rozwiązania znane nam na co dzień z nawigacji samochodowych. Jedną z ciekawszych, a przy tym niezwykle przydatnych jest udostępnianie lokalizacji. Można z niej korzystać naprawdę wygodnie. Zarówno dla osoby udostępniającej jak i dla której jest udostępniane nasze położenie. Jak w takim razie szybko i łatwo podzielić się z innym użytkownikiem swoją aktualną lokalizacją? Zapraszam do lektury całego poniższego poradnika.

Jak udostępnić lokalizację w Mapach Google na Androidzie?

Zaczynamy od zalogowania się w aplikacji Mapy Google przy pomocy swojego konta na Gmailu. Również ważne jest to, żeby korzystać z najświeższej wersji aplikacji. Amerykański gigant z Mountain View co chwilę dodaje nowe funkcje, które ułatwiają korzystanie z nawigacji. Warto w tym celu wejść do sklepu Google Play i sprawdzić czy czasem nie pojawiły się nowe łatki. Gdy już mamy te punkty za sobą możemy przejść dalej.

Odpalamy aplikację Mapy Google. Po złapaniu naszej lokalizacji (tak zwanego fixa) tapnij na ikonkę lokalizacji (niebieski znacznik). Z nowego menu wybieramy opcję udostępnij lokalizację, a następnie musimy wybrać na jak długo i komu udostępniamy lokalizację. Tutaj możemy otrzymać zapytanie o dostęp do kontaktów. Jest on niezbędny do wysłania odpowiedniego powiadomienia. Co ważne najczęściej możemy to zrobić za pomocą Gmaila czy widomości SMS. Wówczas użytkownik otrzymuje informację w formie albo e-maila albo właśnie SMSa z linkiem do aplikacji wraz z lokalizacją. Alternatywną wersją udostępniania lokalizacji wybór opcji z odpowiedniego menu. Na ekranie głównym Map Google klikamy w nasze zdjęcie profilowe. (znajdziemy w prawym górnym rogu ekranu) i z menu wysuwanego z prawej krawędzi wybieramy opcję Udostępnij lokalizację.

Jaki dane są udostępnianie? Prócz naszej aktualnej lokalizacji również Imię i Nazwisko, a także stan naładowania naszego telefonu. Podczas udostępniania lokalizacji mamy taką prostą wizualizację informacji, jakie dane wyświetlają się u drugiego użytkownika. Rozwiązanie przydatne, szczególnie gdzie nie możemy się odnaleźć szybka informacja, może znacznie ułatwić sprawę.

Jeśli chodzi udostępnianie lokalizacji na iOS sprawa wygląda identycznie jak na Androidzie, można to szybko i wygodnie zrobić z poziomu aplikacji.

Ciekawym rozwiązaniem, które niedawno zostało wdrożone przez amerykańskiego giganta z Mountain View jest możliwość dzielenie się aktualnie pokonywaną trasą. Wówczas ta druga osoba ma pogląd do wszystkich najważniejszych danych podróży, czyli kiedy dotrzemy pod dany adres jak długo trwa podróż itd. Jak udostępnić trasę?

Uruchamiamy aplikację Mapy Google. Wytyczamy trasę i ją „odpalamy” Z dolnego menu „wysuwamy” panel i wybieramy opcję Udostępnij trasę. Podobnie jak w udostępnianiu samej lokalizacji musimy wybrać komu udostępnimy trasę naszej podróży.

Użytkownik, który otrzyma udostępnienie, ma podstawowe informacje dotyczące informacji o naszej lokalizacji, kiedy osoba obserwowana dotrze pod nasz adres itd.

Podsumowując, Mapy Google to nie tylko zwykła nawigacja. Daje ona nam całkiem sporo różnych innych rozwiązań, które dodatkowo wzbogacają możliwości nawigacji. Udostępnianie lokalizacji i trasy może być niezwykle przydatne i warto z tych opcji korzystać na co dzień.