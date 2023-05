Nothing Phone 2 ze Snapdragonem 8+ Gen 1

Nothing Phone to telefon, który pojawił się na sklepowych półkach w ubiegłym roku i z marszu zdobył całkiem spore zainteresowanie ze strony fanów mobilnych technologii. Smartfon ten w szczególności wyróżniało to, że miał on ciekawą obudowę z dodatkowymi multimedialnymi/LEDowymi elementami. Całość prezentuje się nietuzinkowo i jest warta uwagi. Od premiery pierwszej generacji tego urządzenia minął praktycznie rok, więc najwyższy czas na następcę, a jak na razie pierwsze konkretniejsze szczegóły na temat Nothing Phone 2.

To co jako pierwsze szef z Nothing przedstawił o tym telefonie to jego układ. Sercem telefonu ma być układ Qualcomma czyli Snapdragon 8+ Gen 1. Nie jest to najnowsze rozwiązanie, które jest dostępne od tajwańskiego producenta, ale mimo wszystko nadal bardzo wydajne. Szef Nothing tłumaczył wybór tego a nie innego układu niższą ceną zakupu niż najnowszego układu. Z drugiej strony zyskujemy również bardzo wydajny układ. Gdyby Nothing Phone 2 bazował na Snapdragonie 7 różnica w mocy byłaby ju znacznie bardziej odczuwalna.

Jak na razie prócz ogólnych informacji na temat nachodzącego Nothing Phone 2 nie wiemy o nim nic więcej. Najpewniej kolejne tygodnie nieco odsłonią rąbka tajemnicy w tym zakresie i nie będziemy zbyt długo czekać na nowe doniesienia ze stajni tego producenta.

