 Tego jeszcze nie grali, Pixel 8 Pro z wbudowanym termometrem?

Powtarzałem już niejednokrotnie, że potrzeba jest matką wynalazków. Producenci sprzętu mobilnego starają się cały czas czymś dodatkowym nas zaciekawić i skłonić do wyboru właśnie tego konkretnego urządzenia. Z dziwniejszych jakie producent decydował się implementować w swoich smartfonach do tej pory widziałem projektor czy ogólnie dosyć dziwne kształty czy bajery, do których w większości wypadków nie korzystamy na co dzień. Pierwsze próby związane z działaniem w stronę medycyny miał już Apple w przypadku swoich iPhone’ów czy smartwatchy, które prócz standardowego mierzenia pulsu, potrafiły również przebadać znacznie dokładniej serce, ale wykryć upadek użytkownika. Część tych nowości wydaje się zupełni niepotrzebna, ale jest również grupa, która lubi takie gadżety i na nie wręcz poluje. Czy takim „ficzerem” jest termometr?

No właśnie jeszcze dobrze nie opadł kurz i emocje pod ostatnich prezentacjach amerykańskiego giganta z Mountain View, a my już mamy dla Was pierwsze konkretne informacje o flagowcach na bieżący rok. Mowa w tym wypadku oczywiście o Pixel 8 Pro, który zadebiutuje po raz pierwszy oficjalnie jeszcze w tym roku, najpewniej w okolicy połowy października. Wśród nowości związanych z tym telefonem największą będzie wbudowany termometr. Rozwiązanie niespotykane w smartfonach, ale po ostatniej pandemii, nie jest takie głupie. Myślę, że również docenią je rodzice, którzy zaskoczeni złym samopoczuciem dziecka na wyjeździe zawsze i wszędzie mogliby badać temperaturę dziecka. Oczywiście jak na razie są to tylko plotki i do premiery smartfona pozostało prawie pół roku, ale Pixel Pro 8 pod tym względem wygląda na ciekawe rozwiązanie.

First leaked video of the Pixel 8 Pro showing off the phone and it’s new thermometer feature.

This phone looks 🔥 I genuinely can’t wait for Pixel 8 series to launch. Please let Tensor G3 be better 🙏🏼#Pixel8pro #googlepixel #teampixel #google

Leaks are from 91 mobiles pic.twitter.com/mg3I2BRO3u

— Neil Sargeant (@Neil_Sarg) May 18, 2023