Co kryje iPhone 14?

Nic nie wzbudza takich emocji w środowisku IT i wśród miłośników nowoczesnej elektroniki użytkowej jak premiery urządzeń Apple. iPhone 14 to kolejna generacja w rodzinie prestiżowych smartfonów. Jaki jest nowy iPhone 14?

Apple iPhone 14 – cena, dostępność

Smartfony od kalifornijskiego giganta to niezaprzeczalnie sprzęt z najwyższej półki. Pod wyświetlaczem 6,1 (iPhone 14) lub 6,7 cala (iPhone 14 Pro) kryje się szereg innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym telefon to znacznie więcej niż narzędzie komunikacji. Cena iPhone’a zależy też od pojemności: masz do wyboru 128, 256 lub 512 GB. Warto śledzić okazje – sklep https://ispot.pl/iphone-14 to autoryzowany sprzedawca Apple; tutaj możesz być pewny jakości sprzętu.

Dziś przyglądamy się pierwszemu wariantowi spośród czternastek: iPhone 14. Jeśli jednak interesują Cię większe lub jeszcze bardziej zaawansowane modele, także znajdziesz je w sklepie iSpot. Są to: iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max.

Specyfikacja techniczna iPhone 14

iPhone 14 pojawił się jesienią 2022 roku. Już w wersji podstawowej oferuje więcej niż poprzednicy.

Wydajne działanie z czipem A15 Bionic

Czternastka Apple jest wyposażona w autorski czip A15 Bionic. To daje 6-rdzeniowe CPU z 2 rdzeniami zapewniającymi wydajność i 4 rdzeniami energooszczędnymi. Dostajemy też 5-rdzeniowe GPU i 16-rdzeniowy system Neural Engine. Czip A15 Bionic pojawił się już w trzynastce Pro, ale nadal należy do najnowszych czipów stosowanych w iPhone’ie (Czip A16 Bionic umieszczono wyłącznie w wersji 14 Pro oraz 14 Pro Max ).

Takie serce urządzenia pozwala na wydajną obsługę w różnych sytuacjach. Telefon szybko reaguje na polecenia, nie zawiesza się mimo korzystania w wielu aplikacji jednocześnie.

Wyświetlacz Super Retina XDR OLED

Wyświetlacz iPhone’a 14 to Super Retina XDR OLED. Ma przekątną 6,1 cala i zajmuje całą przednią powierzchnię. Jego rozdzielczość to 2532 na 1170 pikseli przy 460 pikselach na cal, kontrast – 2 000 000:1.

Aparat dla miłośników fotografii

Zaawansowany system aparatów w czternastce to gratka dla osób, które szukają sprzętu do wykonywania dobrych fotografii i wideo. Aparat główny 12 MP ma 26 mm, przysłonę ƒ/1,5, system OIS z automatyczną stabilizacją matrycy, 7‑elementowy obiektyw i praktyczną funkcję 100% Focus Pixels. Aparat ultraszerokokątny 12 MP to 13 mm, przysłona ƒ/2,4, pole widzenia 120° oraz 5‑elementowy obiektyw. Do tego z nowości mamy również 2-krotny zoom optyczny i maksymalnie 5-krotny zoom cyfrowy.

iPhone 14 zachwyca ostrością przy robieniu selfie oraz wysoką jakością w trybie filmowym. Dzięki trybowi akcji możliwe jest ustabilizowanie ujęć z ręki nawet podczas biegu albo górskiej wędrówki. Profesjonalny aparat docenią osoby, które bardzo lubią robić zdjęcia lub wykorzystują je w celach zawodowych. W obu przypadkach się sprawdzi.

Funkcja wykrywania wypadków

Dziś trudno wyobrazić sobie codzienność bez telefonu, choćby przez wzgląd na ryzykowne sytuacje. Mając smartfona przy sobie, zawsze możemy wezwać pomoc, ale marka Apple poszła o krok dalej. iPhone 14 sam wezwie pomoc, kiedy rozpozna poważne zderzenie podczas jazdy samochodem. Czujniki i zaawansowane algorytmy do analizy ruchu pozwalają na rozpoznanie oznak wypadku. Telefon sam może powiadomić wybrane przez użytkownika kontakty i numer alarmowy 112.

Nowy iPhone 14 – kolory, wygląd

Przedstawiając czternastkę od Apple, nie moglibyśmy pominąć designu. Jest nowoczesny, typowy dla marki, a tym razem zaproponowała ona aż sześć ciekawych kolorów obudowy do wyboru:

Midnight,

Starlight,

Purple,

Red,

Blue,

Yellow.

Tym samym iPhone 14 odnajdzie się w rękach każdego, niezależnie od płci, wieku i gustu. W systemie iOS 16 można różnorodnie zmieniać ustawienia ekranu, personalizując go po swojemu.

Tradycyjnie obudowa jest jednocześnie lekka i wytrzymała. Z kolei przednia warstwa Ceramic Shield – twardsza niż szkło we wszystkich smartfonach – wzmacnia ekran i chroni przed codziennym zużyciem.

Czy iPhone 14 jest dla Ciebie?

iPhone 14 to świetny sprzęt do rozrywki i do pracy. Wydajny chip odpowiada za płynność działania nawet podczas grania w rozbudowane gry lub korzystania z aplikacji AR. Aparaty robią świetne zdjęcia i nagrywają świetne filmy, nawet w ruchu. Wyświetlacz dba o optymalną jakość obrazu, również podczas odtwarzania materiałów w standardzie Dolby Vision, HDR10 lub HLG. Sprzęt cieszy też baterią o długiej żywotności.

Jeśli szukasz większego wyświetlacza, postaw na iPhone 14 Plus o przekątnej 6,7. Jeśli chcesz wydać więcej i zyskać więcej, zainteresuj się wersją Pro i Pro Max.