Tik-Tok zakazany!

Social media to bardzo silne narzędzie, które coraz silniej odciska swoje piętno na użytkownikach. W szczególności najbardziej podatni na takie działanie są ludzie młodzi, którzy często wsiąkają w ten świat i przez pryzmat idealnego świata z social mediów postrzegają swój własny. Co często nie kończy się najlepiej. Jednak social media to również zupełnie inny aspekt, takie portale społecznościowe wiedzą o nas bardzo dużo, analizują ogromne ilości danych począwszy od naszych rozmów, zdjęć czy lokalizacji. Po naszych zachowaniu w sieci mogą sprawdzić jakie mamy poglądy polityczne, jaką religię wyznajemy itd. To ogromna ilość informacji, która jeśli zostanie użyta przez nieodpowiednie organizacje może być bardzo niebezpieczna.

Od pewnego czasu w Stanach Zjednoczonych Ameryki trwa dyskusja na temat bezpieczeństwa TikToka. Urzędnicy amerykańscy podnieśli ten temat w kontekście powiązań TikToka z chińską firmą ByteDance. Twierdzą, że taka współpraca może naruszać bezpieczeństwo danych osobowych amerykańskich obywateli. Dlatego też podjęto już pierwsze kroki, które mają na celu zbanowanie TikaToka właśnie w USA. Amerykański gubernator stanu Montana Greg Gianforte właśnie podpisał ustawę, która zakazuje użycia TikToka w tym stanie o początku przyszłego roku. Od 2024 roku sklepy z aplikacjami mają obowiązek usunąć dla mieszkańców tego stanu TikToka w innym wypadku grozi im nawet dziesięć tysięcy dolarów dziennej kary. Oczywiście włodarze TikToka twierdzą, że takie zabronienie używania aplikacji godzi w Pierwszą Poprawkę.

Jak na razie sprawa jest dosyć rozwojowa i może się sporo jeszcze do tego czasu zmienić, jednak już teraz w Stanach Zjednoczonych odbywa się debata na to czy nie zbanować TikToka w całym kraju. Kilka lat temu współpracę niemal z dnia na dzień amerykański rząd zerwał z chińskim Huawei. Możliwe, że w tym wypadku czeka nas podobna sytuacja, choć pewnie najbliższe tygodnie czy miesiące w pełni rozstrzygną sprawę. Korzystacie z TikToka na co dzień? Lubicie tę platformę społecznościową? Dajcie znać co sądzicie o całym zamieszaniu wokół social mediów.

