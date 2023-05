Użytkownicy Pixeli 6 oraz 7 raportują problemy

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o urządzenia ze stajni amerykańskiego gigant z Mountain View od dłuższego czasu pojawiają się problemy z ich działaniem. Zarówno tuż po oficjalnym debiucie na sklepowych półkach jak i później, gdy pojawiają się kolejne aktualizacje i modyfikacje. W tym momencie problem dotyczy drugiego z tych punktów, czyli wtedy kiedy telefony są już na rynku jakiś czas, a update sporo miesza i to nie koniecznie dobrego.

Według doniesień samych użytkowników największe są dwa problemy. Pierwsze to bardzo mocne nagrzewanie się telefonów. Przez to pojawia się również następny problem ze zbyt szybkim drenażem baterii. Taki zestaw problemów może być dla użytkowników sporym problemem, bo jest to mocno uciążliwe. Tym bardziej, że jak na razie przyczyny całego zamieszania nie udało się ustalić. Część wpłaścicieli poszczególnych urządzeń wspomina, że problem pojawił się po ostatniej aktualizacji pakietu bezpieczeństwa. Część mówi o aplikacji Google. Opcji jak widać jest sporo, ale z tego co mówią sami użytkownicy powrót do ustawień fabrycznych na nasze nieszczęście niestety nie rozwiązuje problemu. Google wie o całym problemie już od jakiegoś czasu, ale standardowe rozwiązania w tym przypadku nie dają rady.

Jak u Was problem z ostatnią aktualizacją? Zarówno nowej wersji łatek bezpieczeństwa oraz samej aplikacji Google’a? Czy na Waszych Pixelach 6 oraz Pixelach 7 pojawiają się podobne problemy? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com