Szykujcie się na kolejny składany smartfon

Producenci sprzętu mobilnego po kilku dobrych latach spokoju i wręcz stagnacji dojrzeli to rozwoju i chęci rozwoju kategorii smartfonów składanych. Pierwszym, który przede wszystkim przecierał szlaki pozostałym producentom był Samsung. Jeszcze kilka lat temu dosyć nieśmiało koreański producent wypuścił na rynek Galaxy Fold oraz Galaxy Flip. W tym roku doczekamy się już piątej generacji tych urządzeń, które mimo iż na pierwszy rzut oka nie przeszły jakiejś szczególnej metamorfozy to zmiany są i to zdecydowanie na lepsze. Przecież pierwsze składane telefony z linii Fold i Flip były bardzo mocno limitowane i wówczas w astronomicznych cenach ponad dziesięciu tysięcy złotych. Ostatnie i najbliższe miesiące pokazują, że w tym zakresie tendencja uległa zmianie o sto osiemdziesiąt stopni. Kolejni producenci dołączają do wyścigu zbrojeń, również w kategorii urządzeń składanych. Jednym z takich nowych graczy jest właśnie chiński producent – Nubia.

Nubia to firma, która w Polsce jest mało popularna. Rozpoczynają swoją ekspansję na rynkach światowych jako spółka córka ZTE, kolejnego dużego gracza w świecie mobilnych technologii. Jednak po paru lata stała się osobnym tworem, czego owocem aktualnie są ciekawe gamingowe super wydajne flagowe. Jednak Nubia chce pójść o krok dalej wypuszczając na sklepowe półki Nubia Z60 Fold i będzie to pierwszy składany smartfon w ofercie tego producenta.

Jak przystało na flagowca sercem urządzenia ma być najnowszy Snapdragon 8 Gen 2, który dodatkowo będzie wspierany 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Rozmiary wyświetlacza w porównaniu do innych składanych flagowych składaków będą podobne, bo otrzymamy tutaj 7,3 calowy wyświetlacz AMOLED. Specyfikację uzupełnia bateria o pojemności 5000 mAh wraz ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy do 100 W.

Nubia Z60 Fold według przeciekowych informacji pojawić się ma na sklepowych półkach jeszcze w tym roku. Dokładniej mówiąc w czwartym kwartale 2023. Smartfon ma występować w trzech różnych wersjach kolorystycznych, ale jak na razie nie wiemy nic więcej na temat ceny urządzenia.

Jak sami widzicie Nubia nie odpuszcza, jeśli chce zawojować rynek składanych smartfonów musi bardzo dobrze wycenić swojego flagowca. Jednak czy przy takiej konkurencji, która z miesiąca na miesiąc jest coraz większa będzie można coś więcej podziałać.

Źródło: gsmarena.com