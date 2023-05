Motorola Razr 40 w pełnej okazałości

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o rynek składanych telefonów jestem jego naprawdę bardzo ciekaw jak w przeciągu kilku najbliższych lat się zmieni i w którą stronę on pójdzie. Możliwości jest całkiem sporo, ale trzeba wziąć pod uwagę jeden fakt, że mimo wszystko wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak będą pojawiać się tańsze rozwiązania. Będą one przede wszystkim bardziej dostępne cenowo, dzięki czemu pojawi się średnia półka składanych smartfonów. Owszem nadal porównując ceny tych urządzeń do „zwykłych” flagowców najpewniej będą bardzo podobne, ale mimo wszystko nie będzie to już zaporowa cena.

W taki koncept najpewniej chce pójść Motorola, która szykuje dla nas co najmniej dwa składane modele z linii razr. Na to wygląda, że otrzymamy model Motorola razr 40 i Motorola razr 40 Ultra, pierwszy będzie nieco tańszym rozwiązaniem. Można powiedzieć średniopółkowcem wśród składaków, natomiast drugi to już pełnoprawny flagowiec. Oczywiście jak na razie są to tylko przeciekowe informacje i nie mamy oficjalnej potwierdzenie ze strony Motoroli, ale pojawiają się coraz to nowsze dane właśnie na temat składanych urządzeń.

Jeden z leaksterów dotarł do informacji z renderami najnowszej Motoroli razr 40. Na pierwszy rzut oka różnic pomiędzy podstawowym, flagowym modelem nie ma zbyt dużo. Największą zmianą wydaje się mniejszy wyświetlacz zewnętrzny. Nie wiemy jakich on będzie rozmiarów, ale raczej w granicach kilku cali. W sumie poza powyższymi renderami na temat Motoroli Razr 40 nie wiemy za wiele więcej prócz ceny. Według przecieków wersja z 8 GB RAM i 256 GB ROM kosztować powinna 899 euro, czyli 300 euro mniej o przewidywanej ceny Motoroli Razr 40 Ultra. W przeliczeniu na złotówki. Zapewne po dodaniu podatków i przeliczeniu na złotówki model ten powinien kosztować około 5000 zł. Nieźle, choć nadal drogo. Z drugiej strony mamy do czynienia z konkurencją dla Galaxy Flipa 4, który kosztuje ciut więcej.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na dalsze informacje odnośnie nadchodzących składanych smartfonów od Motoroli. Czekacie na nowe „składaki”? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: pocketnow.com