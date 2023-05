Rodzina POCO powiększa się o dwa nowe świetne smartfony

Wydawałoby się, że tuż za rogiem mamy sezon ogórkowy i nowości będzie się pojawiać jak na lekarstwo. Jednak jak widać, producenci starają się jeszcze zdążyć z premierami jeszcze przed sezonem urlopowym, gdzie każdy z nas będzie myślał o odpoczywaniu i wylegiwaniu się na plaży niż o nowych smartfonach. Dlatego też ostatni tydzień to premiera goniła premierę i dzisiaj mamy dla Was dwa zupełnie nowe smartfony, które lada moment pojawiają się na polskich sklepowych półkach.

Mowa tutaj oczywiście o dwóch smartfonach chińskiego producenta czyli linii POCO konkretnie modelach POCO F5 oraz POCO F5 Pro. Pierwszy z nich to mocny śrendiopółkowiec, drugi z kolei to urządzenie z najwyższej półki szczególnie jeśli chodzi o specyfikację.

POCO F5 Pro to urządzenie którego sercem jest układ Qualcomma Snapdragon 8+ Gen 1 wraz z 12 GB pamięci operacyjnej RAM a także 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Smartfon jest też wyposażony w duży 6,67 calowy ekran AMOLED DotDisplay, który wyróżnia się wysoką rozdzielczością pracy bo aż 3200×1440 pikseli, nie mogło oczywiście zabraknąć odświeżania na poziomie 120 Hz i szkła ochronnego Gorilla Glass 5 generacji. Do pełnego zestawu jeszcze dochodzi potrójny główny aparat – 64 Mpx, 8 Mpx szerokokątny oraz 2 Mpx makro. Frontowy aparat to 16 Mpx jednostka. Do tego dochodzi jeszcze ogniwo o pojemności 5160 mAh wraz z technologią szybkiego ładowania 67 W oraz ładowaniem bezprzewodowym o mocy 50 W.

Drugi z telefonów jest bardzo podobny do swojego mocniejszego wariantu, zamiast flagowego Snapdragona mamy Snapdragon 7+ Gen 2, również z 12 GB RAM i 256 GB ROM, ekran ma podstawową rozdzielczość Full HD+. Zestaw aparatów jest identyczny (za wyjątkiem brakiem wsparcia dla nagrywania 8K).

Różnice pomiędzy POCO F5 oraz POCO F5 Pro nie są duże, również finalnie jeśli chodzi o cenę wersja Pro to koszt 2799 zł, natomiast wersja podstawowa to 2399 zł. Zarówno jeden jak i drugi smartfon jest naprawdę dobrze wyceniony. Sample nowej rodziny smartfonów właśnie do nas dotarły więc w niedalekiej przyszłości będziecie mogli przeczytać recenzję smartfonów z rodziny POCO F5.

Źródło: informacja prasowa