Twórcy Thermomixa zabierają się za sprzątanie

Specjalizacje producentów mocno odeszły do lamusa. Aktualnie większe i bardziej znane firmy coraz częściej rozbudowują swoją działalność na przeróżne gałęzie przemysłu czy technologii. Jeszcze „naście” lat temu Xiaomi tworzyło tak właściwi tylko i wyłącznie nakładkę systemową MIUI, później pojawiły się smartfony, urządzenia wearables, a dziś to mamy z logiem tego chińskiego producenta tak właściwie wszystko. Takich firm, które rozszerzają swoją działalność jest również znacznie więcej, a w przypadku Vorwerk jest to sprawa naturalna wręcz. Te blisko 150 lat temu firma ta zajmowała się różnej maści sprzętem typu AGD, później na przestrzeni lat zasłynęła przede wszystkim za sprawą Thermomixa, który tak na dobrą sprawę jest cały czas w produkcji tylko zmieniają się kolejne generacje urządzenia. Jednak to, że prócz Thermomixa tworzą inny sprzęt dla wielu może być sporym zaskoczeniem.

W ostatnim czasie Vorwerk zaprezentowało kilka urządzeń związanych ze sprzątaniem w domu. Mowa w tym wypadku o odkurzaczu automatycznym i bezprzewodowy odkurzacz. Oba urządzenia działają w systemie Kobold, który razem tworzy pełny ekosystem urządzeń sprzątających. Robot VR7 to niczym szczególnie wyróżniające się urządzenie, które wygląda dosyć standardowo, choć jeden z boków ma mocno ścięty. W zestawie jest również stacja dokująca RB7, która zapewni wyciąganie kurzu z samego urządzenia i bezobsługowość całego zestawu na dłuższy czas. Do kompletu można dokupić jeszcze odkurzacz bezprzewodowy. Jednak powiem od razu ceny są takie do jakich przyzwyczaił nas Thermomix. Podstawowy wariant VR7 Premium to koszt bagatela 6645 zł, a najbogatszy zestaw z odkurzaczem bezprzewodowym jest droższy o blisko 10 000 zł. Dodam, że urządzenia marki Kobold nie kupicie w sklepie podobnie jak Thermomixów lecz przy udziale przedstawicieli.

Powiem szczerze, Vorwerk jest znany z wysokich cen, ale nie wiem ile osób jest w stanie przeznaczycć ponad 16 tysięcy złotych na zestaw do sprzątania domu. Zapewne niewielu.

Źródło: informacja prasowa