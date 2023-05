Wkrótce doczekamy się wielkiego come backu HTC?

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o tajwańskiego producenta mam do niego pewien sentyment. To firma, a tak właściwie jej smartfony wprowadziły mnie w świat mobilnych technologii i Androida. Zaczynałem na serio swoją przygodę ze smartfonami właśnie od HTC Desire, tego pierwszego najbardziej kultowego. Natomiast już wcześniej miałem kontakt chociażby z HTC HD2 i innymi urządzeniami od High Tech Computer. Jednak na przestrzeni ostatnich lat producent ten zaczął nieco po macoszemu traktować tę kategorię urządzeń, przez co premier telefonów od HTC było bardzo niewiele. Nie zmieni się to najpewniej w jakiś radykalny sposób, ale możliwe, że fani topowych urządzeń tej marki powinni zacierać ręce, bo możliwe że niedługo sytuacja ulegnie poprawie.

Dla przypomnienia ostatni flagowiec od HTC to dokładnie model HTC U12+, który debiutował na sklepowych półkach bagatela w 2018 roku. Pięć lat przerwy to całkiem sporo jeśli chodzi o świat mobilnych technologii, ale możliwe, że właśnie w 2023 roku doczekamy się flagowca z prawdziwego zdarzenia od High Tech Computer. No właśnie finalnie aż tak różowo może nie być, bowiem przeciekowe informacje sugerują, że HTC U23 Pro będzie modelem z mocnej średniej półki, czyli na pograniczu właśnie wysokopółkowych rozwiązań, a tych z niższej półki.

Historia tego modelu, a tak właściwie jego pierwszych przecieków jest bardzo ciekawa, bowiem użytkownik forum ptt.cc znalazł ogłoszenie, w którym ktoś sprzedawał model oznaczony jako HTC 2QC9100, czyli smartfon który jeszcze nie jest wersją produkcyjną. Dzięki temu wiemy, że sercem telefonu jest nowy układ Qualcomma czyli Snapdragon 7 Gen 1, do tego dochodzi 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Specyfikację uzupełnia aparat główny 108 Mpx, Bluetooth 5.3, a także bateria o pojemności 4600 mAh. Dodatkowo producent zaimplementował ekran AMOLED. Jak sami widzicie urządzenie ze specyfikacji wygląda na mocnego średniaka, oczywiście trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów. Jest to prototyp, ich powstaje kilka różnych, więc możliwe że finalnie jeśli telefon zadebiutuje może wyglądać zupełnie inaczej.

Mimo wszystko HTC U23 Pro może być ciekawym średniakiem, ale osobiście nadal liczę, że HTC wróci do tych flagowców z prawdziwego zdarzenia. Czekacie na kolejnego średniopółkowego smartfon od tajwańskiego producenta?

