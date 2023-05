Szykuje się dużo nowości dla zegarków Galaxy Watch

Samsung to producent, który ma sporo różnych „występków” za uszami, ale jedno z całą pewnością trzeba im przyznać, jeśli chodzi o wsparcie dla swoich urządzeń w kontekście nowych wersji oprogramowania, a w szczególności Androida i łatek bezpieczeństwa to zdecydowane top of the top. Wszystkie flagowce, które pojawiły się w ostatnim czasie na sklepowych półkach otrzymują nawet cztery duże aktualizacje Androida, do tego comiesięczne łatki bezpieczeństwa. Również posiadacze średniopółkowców nie mogą narzekać, bo łatki pojawiają się naprawdę niezwykle często. Jednak co warte zaznaczenia, nie tylko o posiadaczy smartfonów dba koreański producent, ale również tych którzy mają zegarki z linii Galaxy Watch.

Właśnie pojawiły się pierwsze konkretniejsze informacje na temat nadchodzących nowości w One UI 5 dla Galaxy Watch, a także wiemy, które modele otrzymają odpowiednie aktualizacje. Przeciekowe informacje mimo wszystko nie są szczególnie precyzyjne, ale wygląda na to, że do beta testów One UI 5 Watch oraz Wear OS w wersji 4 otrzymają na samym początku przede wszystkim użytkownicy Samsunga Galaxy Watch 4 Classic oraz Samsunga Galaxy Watch 5 Pro. Czyli tak właściwie najmocniejszych wariantów dwóch ostatnich generacji urządzeń koreańskiego producenta. Możliwe, że właśnie nadchodzące beta testy to dobre podwaliny do wypuszczenia Galaxy Watch 6 wraz z Wear OS 4 już w stabilnej wersji? Oczywiście czas pokaże, ale najprawdopodobniej już w niedalekiej przyszłości pierwsi użytkownicy obu wersji zegarka otrzymają możliwość zainstalowania nowej nakładki i systemu operacyjnego. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że jest to wersja beta, więc od razu nie otrzymamy wszystkich funkcjonalności, a również pojawi się całkiem sporo różnej maści błędów i problemów. Jeśli chodzi o posiadaczy pozostałych modeli z linii Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 5 najpewniej update otrzymają później, w drugiej kolejności, bo tak na dobrą sprawę nie ma podstaw by te mniejsze modele nie otrzymały odpowiedniej łatki.

Dajcie znać czy Wasze zegarki załapią się na update do One UI 5 Watch i Wear OS 4.

