Ale on brzydki – najnowszy „składak” od Google

Wielkimi krokami zbliża się coroczna konferencja giganta z Mountain View czyli Google I/O 2023. Na niej poznamy wiele nowych informacji na temat największych usług Google, ale także pojawią się na niej nowości związane ze smartfonami. Już wcześniej miałem okazję pisać na temat Google Pixel 7A, który właśnie po raz pierwszy oficjalnie zostanie zaprezentowany na konferencji. Jednak drugą równie ważną, a nawet najważniejszą premierą będzie Google Pixel Fold.

O pierwszym składanym telefonie od Google’a pisaliśmy już naprawdę kawał czasu temu, wiele przesunięć premiery urządzenia wpłynęło moim zdaniem na zmniejszenie zainteresowania samym urządzeniem, a poniższe zdjęcia nie napawają optymizmem jeśli chodzi o najnowszego Google Pixel Fold.

Jak sami widzicie na załączonej grafice grubość ramek wokół wyświetlacza smartfona jest naprawdę przerażająca. Mam wrażenie, że cofamy się do ery pierwszej generacji urządzeń składanych, gdzie ramki faktycznie były szerokie, choć na moje oko to i tak Pixel Fold bije na głowę wszystko to co do tej pory zobaczyliśmy. Nawet najtańsze „no name” składaki oferują lepszy wyświetlacz. Zdaję sobie sprawę, że producenci sprzętu mobilnego szukają oszczędności na każdym kroku, ale w tym wypadku to moim zdaniem przesada. Według przeciekowych informacji za Google Pixel Fold przyjdzie nam zapłacić około 1800 dolarów, co pewnie po przeliczeniu na złotówki i dodaniu wszystkich podatków będzie kwotą bliską 10 tysięcy złotych. Konkurencja po prostu nie śpi oferuje, dużo lepsze parametry wyświetlacza za niższą cenę.

Moim zdaniem najnowszy Google Pixel Fold będzie miał naprawdę spory problem jeśli chodzi o składane telefony. Konkurencja na przestrzeni ostatnich lat mocno poszła do przodu, a w tym aspekcie widać, że amerykański gigant został daleko w tyle. Szkoda, bo mimo wszystko większa i lepsza konkurencja przekłada się z kolei na dla nas na tańsze i ciekawsze telefony. Choć trzeba wziąć pod uwagę, że swoje składane konstrukcje również w tym roku zaprezentować ma chociażby OnePlus, więc myślę, że jest na co czekać.

Źródło: gsmarena.com