TicWatch Pro 5 w pełnej okazałości

Ciekawych premier zegarków w ostatnim czasie jak na lekarstwo. Wszelkie przeciekowe informacje związane z nowymi urządzeniami typu wearables zdominowały przede wszystkim newsy o Galaxy Watch 6, które mają nieco wnieść starego i nowego do kolejnej generacji swoich urządzeń. Później jedynie mowa była o Apple Watch, a tak to ogólnie dosyć posucha jeśli chodzi o tę kategorię urządzeń, ale na szczęście mamy dla Was kolejne informacje związane z dosyć ciekawym urządzeniem, którego poprzednika miałem okazję testować w ubiegłym roku. Mowa w tym wypadku o TicWatch Pro 5.

Wszystkie poniższe informacje pojawiły się na Amazonie, więc tak na dobrą sprawę wszystkie one mogą być traktowane jako „prawie” oficjalnej. Poznaliśmy zarówno wygląd jak i pełną specyfikację smartwatcha od Mobvoi. Jakie nowości wprowadza TicWatch Pro 5? Przede wszystkim sercem zegarka ma być najnowszy i najmocniejszy mobilny układ dedykowanym wearables od Qualcomma czyli Snapdragon W5+, do tego dojdzie aż 2 GB pamięci operacyjnej RAM i 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Dla porównania Galaxy Watch 5 Pro ma „tylko” 1,5 GB RAMu i 16 GB ROM. Całość ma działać pod kontrolą najnowszej wersji systemu Wear OS 3.0. Ekran to z koeli 1,4 calowa jednostka wykonana w technologii OLED, która pracuje z maksymalną rozdzielczością 466×466 pikseli. Przekłada się to z kolei na zagęszczenie na poziomie 326 ppi. Ekran ma być dodatkowo chroniony szkłem Gorilla Glass. Specyfikację uzupełnia całkiem pojemna bateria o pojemności 611 mAh. Co ważne Mobvoi nie zapomniało o implementacji technologii szybkiego ładowania, dzięki której naładujemy zegarek od 0 do 65% w niespełna 30 minut. Nie mogło oczywiście zabraknąć modułu NFC do płatności zbliżeniowych.

Jeśli chodzi o specyfikację to tak na dobrą sprawę trudno się do czegokolwiek przyczepić, oczywiście zostają jeszcze niuanse związane chociażby z samymi funkcjami sportowymi czy innymi czujnikami jak pulsometr czy GPS, jak to wszystko razem będzie się sprawowało w praktyce, ale wygląda na to, że kolejna generacja zegarka od Mobvoi będzie bardzo ciekawą alternatywą dla chociażby wcześniej wspomnianego przeze mnie Samsunga Galaxy Watch czy Apple Watch.

