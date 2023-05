Mamy już pełną specyfikację Google Pixel 7A

Tak właściwie pierwsze informacje związane ze średniopółkowcej amerykańskiego giganta z Mountain View zaczęły się pojawiać już dobre kilka miesięcy temu, kiedy to też zadebiutował flagowiec od Google czyli po prostu Google Pixel. Teraz rodzina tych urządzeń powiększy się o kolejne urządzenie, które na które czekało wielu. Bowiem za relatywnie dobre pieniądze otrzymujemy wszystko to co potrzebuje przeciętny użytkownik smartfona.

Premiera Google Pixel 7A odbędzie się za tydzień, dokładnie 10 maja na konferencji Google I/O 2023, wówczas to otrzymamy oficjalne informacje na temat tego średniopółkowego urządzenia. Jednak już dzisiaj mamy dla Was już niemal pewne przecieki, które pokazują pełną specyfikację urządzenia wraz z renderami. To co pierwsze rzuca się w oczy w przypadku tego telefonu to praktycznie brak większych zmian jeśli chodzi o wygląda w porównaniu do poprzednika. Owszem kosmetyczne modyfikacje się pojawiają, ale to nic co by w jakikolwiek sposób zrewolucjonizowało linię Pixel. W porównaniu do poprzednika otrzymujemy kilka nowości. Po pierwsze mamy 90 Hz odświeżanie ekranu, po drugie ładowanie indukcyjne, mocniejszy zestaw aparatów i nowszy układ. Zmian nie jest jakoś szczególnie dużo, ale idą w dobrym kierunku jest to swego rodzaju kroczek w dobrą stronę. Oczywiście największą tajemnicą pozostaje fakt, kiedy telefon oficjalnie pojawi się na sklepowych półkach i przede wszystkim w jakiej cenie. Oczywiście tego wszystkiego powinniśmy się dowiedzieć już za tydzień 10 maja na konferencji Google I/O 2023.

Czekacie na najnowszy smartfon od amerykańskiego giganta z Mountain View? Dajcie znać w komentarzach czy będzie to dla Was najnowszy zakup?

Źródło: pocketnow.com