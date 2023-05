Od teraz kupisz bilet parkingowy za pomocą samochodu

Już jakiś czas temu na łamach MobileWorld24.pl miałem okazję opisywać nową aplikację, a tak właściwie jej wariant dedykowany samochodom, a dokładnie Apple CarPlay. Dzięki tej aplikacji Domino’s można właśnie z poziomu systemu multimedialnego samochodu zamówić ulubioną pizzę. Widać, na to, że twórcy oprogramowania dopiero się rozkręcają w tej materii i pojawiają się nowe rozwiązania, które zmieniają podejście do zakupów i usług, dzisiaj pojawiły się o nowej funkcji związanej z aplikacją Moje ING, która jako pierwsza wprowadza rozwiązanie dla Android Auto.

Mowa w tym wypadku o możliwości zakupu biletów parkingowych z poziomu Android Auto. Jak to działa. Ogólnie dosyć prosto – wystarczy mieć pobraną i zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji Moje ING (czyli co najmniej wersję 4.10.0) i mieć włączoną usługę geolokalizacji. Następnie odpalamy aplikację z poziomu Android Auto w samochodzie (oczywiście wcześniej trzeba podłączyć telefon do samochodu i synchronizować z Android Auto). Wybieramy Moje ING i wpisujemy numer rejestracyjny naszego samochodu. Ot, cała filozofia. Bank ING jako pierwszy wprowadza tego typu rozwiązanie w swoim porfolio, czy sam bym korzystał z tej funkcji. Osobiście wolę chyba wyjść z samochodu i z poziomu aplikacji po drodze kupić bilet, ale to tylko moje spostrzeżenie. Zapewne z ciekawości sprawdziłbym jak całość działa.

Warto dodać, że cała usługa bankowa działa wraz ze współpracy z moBilet Oczywiście, żeby z niej skorzystać trzeba być posiadaczem konta w banku ING. Jak na razie rozwiązanie jest dostępne tylko i wyłącznie dla posiadaczy smartfonów z Androidem, natomiast bank pracuje również nad wersją dedykowaną użytkownikom iPhone’ów i opublikuje ja w niedalekiej przyszłości.

Źródło: informacja prasowa