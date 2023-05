OnePlus Buds Pro 2 – recenzja

Słuchawki TWS czyli prawdziwie bezprzewodowe od dobrych kilku lat podbijają rynek mobilnych technologii. Mamy naprawdę dużo różnych rozwiązań, które pojawiają się na sklepowych półkach. OnePlus również od dłuższego czasu ma w swoim portfolio tego typu sprzętów. Jednym z flagowych modeli słuchawek TWS jest właśnie OnePlus Buds Pro pojawiły się blisko dwa lata temu, a teraz na sklepowych półkach zagościła kolejna generacja tych słuchawek czyli OnePlus Buds Pro 2. Jak się sprawują w praktyce? Czy warto kupić nowe słuchawki od chińskiego producenta?

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Jak przystało na markę OnePlus mamy standardowo wykończone opakowanie w kolorze zdominowanym przez intensywnie czerwony kolor. Uzupełnieniem czerwieni jest w tym wypadku kolor biały. Co znajdziemy w środku? Przede wszystkim samo urządzenie wraz z etui. Do tego dochodzi jeszcze zestaw dwóch dodatkowych par gumek, dzięki którym mamy możliwość dopasania słuchawek pod swoje uszy. W zestawie znajdziemy jeszcze dodatkowo króciutki kabel do ładowania etui i tak właściwie tyle. Jeśli chodzi o słuchawki to tutaj nie spodziewałem się zbyt wielu dodatkowych elementów, bo po prostu trudno je dodać.

Jeśli chodzi z kolei o specyfikację znajdziecie ją poniżej

Rodzaj łączności: Bluetooth 5.3

Zgodne profile: BLE, SPP, HFP, A2DP, AVRCP

Kodeki: SBC, AAC, LHDC, LC3

Budowa: dokanałowe

Redukcja szumów: 3-stopniowa aktywna

Średnica przetworników:

Niskotonowy: 11 mm

Wysokotonowy: 6 mm

Mikrofony: dwa z redukcją szumów otoczenia

Maksymalny czas pracy: do 9 h na jednym ładowaniu, do 39 h dzięki etui

Wodoszczelność: IP55

Waga jednej słuchawki: 4,9 g

Waga etui: 47,3 g

Jakość wykonania oraz design

Tak właściwie na pierwszy rzut oka jeśli chodzi o wygląd słuchawek, między pierwszą, a drugą generacją zmiany są bardzo kosmetyczne. Całość została zachowana w dosyć niewielkich rozmiarach. Mamy obłe kształty, dzięki czemu całość jest dosyć dobrze leży w dłoni. Inna sprawa to jakość materiałów. Do tego aspektu również nie mam uwag. Całość jest plastikowa, ale wykonana z materiałów dobrej jakości. Dodatkowo słuchawki jak i samo etui pokryte jest cienką warstwą gumy, dzięki czemu konstrukcja jest miła w dotyku. Jednak to co niestety będzie się działo z tą zewnętrzną warstwą, to fakt że mimo wszystko będzie się mocno rysować. Moje słuchawki po ponad rocznym korzystaniu wyglądają nie za specjalnie. Wracają do samych słuchawek. Te są lekkie i wygodne. Nawet przy dłuższym stosowaniu nie męczą uszu, co można zaliczyć jak najbardziej na plus. Warto wspomnieć, że słuchawki mają certyfikat wodoszczelności i pyłoszczelności na poziomie I55, więc tym podstawowym. Dzięki któremu nie ma problemów z korzystania słuchawek nawet podczas intensywnego treningu, no może za wyjątkiem pływania.

Od frontu mamy jedynie niewielkie logo OnePlus Buds, a na przedniej części etui znajdziemy lekkie wgłębienie dzięki któremu łatwiej otworzymy samo opakowanie. Tuż pod producent umiejscowił niewielką diodę informującą o stanie naładowania słuchawek. Na tylnej krawędzi urządzenia z kolei znajdziemy wyjście USB typu C służące do ładowania słuchawek. Po otwarciu klapki naszym oczom ukazują się słuchawki wraz z jednym fizycznym klawiszem, które służy do resetowania parowania w szczególności przy próbie połączenia urządzenia do telefonu. W przypadku słuchawek również większych zmian nie uświadczymy. Mamy całość zachowaną w kolorze czarnym z dodatkowymi elementami jaśniejszymi. Sterowanie słuchawek znajdziemy na pałąkach pchełek, dzięki temu możemy pauzować i wznawiać muzykę czy przełączać się między trybami ANC. Jednak mimo wszystko nie działa to jak powinno i czasem za którymś kolejnym razem udaje się uzyskać pożądany efekt. Do tego dochodzi jeszcze zestaw czujników i mikrofon.

Oprogramowanie

Do wykorzystania w pełni potencjału słuchawek OnePlus Buds Pro 2 potrzebujemy aplikacji Hey Melody. Jest to apka dzięki, której będziemy mogli zarządzać wszystkimi słuchawkami zarówno tymi produkcji OnePlus jak i Oppo. W każdym razie oprogramowanie jest dostępne za darmo i można go pobrać bezpośrednio ze sklepu Google Play oraz Apple App Store zupełnie za darmo. Co ważne dla wielu użytkowników aplikacja komunikuje się z nami w języku polskim. Jakie daje możliwości? Przede wszystkim możemy podejrzeć stan naładowania samych słuchawek czy etui. Jednak mimo wszystko opcji jest znacznie więcej, chociażby związanych z trybem ANC, którego możemy personalizować. Dodatkowo jest tryb dedykowany graczom, gdzie zmniejsza opóźnienie działania. Opcji jest zauważalnie więcej niż w poprzedniej generacji słuchawek co się chwali. Producent stara się cały czas rozbudowywać możliwości aplikacji i samych słuchawek. Choć z drugiej strony nie znajdziemy zbyt wielu opcji, których do tej pory nie widzieliśmy u konkurencji. Moim zdaniem aplikację można zaliczyć jak najbardziej na plus. Działa sprawnie i korzystanie z niej jest łatwe, natomiast nie mamy w tym przypadku dodatkowego elementu, który by nas szczególnie zaskoczył.

Bateria

W przypadku najnowszych słuchawek OnePlus mamy do czynienia z ogniwami 520 mAh w przypadku etui oraz 60 mAh w samych słuchawkach. Różnica jest zauważalna, bo mamy o połowę większą baterię niż w pierwszej generacji co faktycznie przekłada się na dłuższe działanie bez użycia etui. Po testach wychodzi około 9 godzin działania bez ANC i 6 godzin w przypadku włączonej aktywnej redukcji szumów. Te powyższe cyfry przekładają się na to co fatycznie zapowiada producent. Jeśli chodzi o całkowitą długość działania po włączeniu do tego etui jest również dobrze, bo około 38 godzin. Podobnie wynik jest zbieżny z tym co deklaruje producent. Słuchawki można ładować za pomocą standardowo kabla, ale również przy pomocy ładowania indukcyjnego, jednak przy tej klasie słuchawek nie jest to żadne zaskoczenie.

Jakość muzyki

Jak wypadają nowe słuchawki jeśli chodzi o jakość dźwięku w porównaniu do swoich poprzedników. Moim zdaniem lepiej choć nie ma jakiejś powalającej różnicy. Po pierwsze dźwięk jest czysty i klarowny, dzięki czemu korzystanie z nich na co dzień do słuchania muzyki jest po prostu przyjemne, inna spraw to ANC, które działa naprawdę dobrze, choć odnosiłem wrażenie, że nieco psuje odbiór i jakość muzyki. Nie jest to duża strata, ale słyszalna, co raczej nie zdarzało się do tej pory w urządzeniach za tę kwotę. Jeśli chodzi o same redukcję szumów to nie mam większych zastrzeżeń, bardzo dobrze tłumi dźwięki otoczenia, choć w przypadku dużego ruchu ulicznego i tramwaju potrafią się przebić co wyższe i mocniejsze brzemienia, plusem jest również dobre pasywne tłumienie dźwięku dzięki dobrze pasowanym słuchawkom do kanału słuchowego. Warto wspomnieć, że prócz standardowych szeroko stosowanych kodeków dźwiękowych mamy również Ogólnie rzecz biorąc słuchawki OnePlus Buds Pro 2 grają naprawdę dobrze, ANC również się nadaj, choć zastrzeżenie mam do spadającej jakości samego dźwięku po aktywacji ANC, ale powiem szczerze, że przy dużym ruchu ulicznym i przebijających się dodatkowych dźwiękach nie jest to słyszalne na pierwszy „rzut ucha”. ANC również w dużym zakresie można dostosować przy pomocy dedykowanej aplikacji.

Łączność

Słuchawki wykorzystują do komunikacji moduł Bluetooth w najnowszej odsłonie czyli 5.3. Dzięki temu zasięg działania słuchawek jest naprawdę porządny i nie pojawiły się problemy z nagłym rozłączeniem słuchawek podczas odtwarzania muzyki. Jeśli chodzi o jakość rozmów jest naprawdę nieźle i całkiem dobrze zbierają dźwięk rozmówcy. Pod tym względem nie mam się do czego przyczepić.

Podsumowanie

Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 to udana konstrukcja, która jest po prostu lepsza od poprzednika czy zmiany są kolosalne? Raczej nie więc jeśli konstrukcja nadal z pierwszej generacji nie widzę sensu zakupi tego nowszego modelu. Dla pozostałych to dobra okazja, bo mamy bardzo dobrą jakość dźwięku, są wygodne, jedynie ANC potrafi trochę szwankować, tylko na koniec pozostała cena – 889 zł to całkiem sporo za słuchawki, ale mimo wszystko są warte takiej ceny.