Mamy pierwsze szczegóły na temat Samsunga Galaxy Fold 6

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o informacje przeciekowe to od dłuższego czasu pojawiają się one z całkiem sporym wyprzedzeniem przed oficjalnym debiutem nowych smartfonów. Tak na dobrą sprawę jeśli chodzi o flagowce to już miałem okazję pisać na temat nowych Samsungach Galaxy S24, a przecież zadebiutują one dopiero za rok. Również przecieki o nowych iPhone’ach pojawią się ponad rok przed premierą, jednak w przypadku tego modelu mamy do czynienia z prawie półtorarocznym wyprzedzeniem.

Dla przypomnienia w najbliższych miesiącach światło dzienne ujrzy kolejna piąta już generacja składanych telefonów i tutaj większej rewolucji raczej bym się nie spodziewał. Otrzymamy zapewne Galaxy Fold 5 oraz Galaxy Flip 5, które z drobnymi modyfikacjami będą bardzo podobne do swoich poprzedników. Czy to źle? Ogólnie nie, bo już poprzednie urządzenia są to ciekawe rozwiązania, ale zakładając, że od flagowców wymaga się więcej to liczyłbym na coś więcej, niż dodanie nowego układu czy drobne modyfikacje w wyglądzie. Jednak pierwsze konkretniejsze doniesienia związane z przyszłorocznymi składanymi telefonami sugerują, że możliwe, że doczekamy się większej ilości zmian niż tylko kosmetyka. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę fakt, że są to przeciekowe informacje i nie wszystkie będą się zgadzać z tym co zobaczymy w rzeczywistości, ale dają one ogólny obraz tego jak będzie wyglądać Samsung Galaxy Fold 6.

Wielu użytkowników narzekało w przypadku poprzednich generacji Galaxy Fold, że ten zewnętrzny ekran jest bardzo wąski i mało praktyczny. Oczywiście sytuacja poprawiła się już jakiś czas temu, kiedy ekran zauważalnie się powiększył, ale teraz wielkość pozostanie podobna, a zmienią się przede wszystkim proporcje wyświetlacza. Ma on być nieco niższy, a szerszy, dzięki czemu powinniśmy zyskać wyświetlacz, który znacznie większym stopniu przypominać będzie aktualne smartfony, które znajdziemy na sklepowych półkach. Prócz tych zmian najpewniej dodatkowo zyskamy najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragona 8 Gen 3 i 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Reszta specyfikacji jak na razie jest tylko ogólnym domysłem, ale najpewniej będzie nadal to topowa specyfikacja. Co sądzicie o rozwiązaniach, które oferuje nam Samsung?

Źródło: gsmarena.com