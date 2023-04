Spore zmiany szykują się w nowym Galaxy Flip 5

Rynek składanych smartfonów na przestrzeni ostatnich kilku lat mocno się rozrósł. Początkowo tylko Samsung w pełni wszedł w tę kategorię urządzeń, ale aktualnie znacznie więcej producentów zdecydowało się zaprezentować swoje składaki chociażby Oppo, Xiaomi czy Motorola, a wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w tym roku dołączą kolejni. Jak na razie Samsung ma ogromną wręcz przewagę nad innymi jeśli chodzi o sprzedaż składanych smartfonów, ale sytuacja ulega zmianie i Koreańczycy muszą coraz bardziej przyglądać się konkurencji. Odnoszę wrażenie, że najnowsze zmiany we flagowej serii składanych telefonów od Samsunga podyktowane jest konkurencją, która drugi z wyświetlaczy (ten mniejszy, zewnętrzny) tworzą znacznie większe.

Pierwsze konkretniejsze rendery wskazują, że najnowsza piąta już odsłona Samsunga Galaxy Flip 5 będzie miała zauważalnie większy ekran zewnętrzny od swojego poprzednika. Ten element telefonu już wcześniej zauważalnie urósł, ale tym razem zmiana będzie niemal dwukrotna. Wyświetlacz ma zajmować niemal całą połówkę komórki. Wygląda to na przeciekowych renderach całkiem ok, choć mam innego rodzaju obiekcje. Mianowicie chodzi o wielkość baterii i szybkość ładowania. Przy większym ekranie mamy również większe zapotrzebowanie na energię, a przez to bateria będzie trzymać krócej. Gdy weźmiemy pod uwagę, że w poprzednikach ten element kulał, to tutaj może być dramat. Druga sprawa to szybkość ładowania, według wcześniejszych przeciekowych informacji wynika, że najnowsze składane telefony Samsunga będą ładować z maksymalną mocą 25 W. W 2023 roku to wygląda słabo, szczególnie że mówimy o flagowych rozwiązaniach, które kosztują krocie.

Osobiście liczę, że mimo wszystko Samsung coś wymyśli i zrobi z piętą Achillesową swoich urządzeń czyli bateriami i szybkim ładowaniem, bo na przestrzeni ostatnich lat pod tym względem niewiele się poprawia, a konkurencja w tym zakresie nie śpi przygotowując coraz to lepsze możliwości.

