Poznaliśmy pełną specyfikację Google Pixel Fold

Google ma to do siebie, że jego urządzenia, a tak właściwie informacje o nich wyciekają do internetu zdecydowanie na długo przed tym jak faktycznie zostaną oficjalnie zaprezentowane światu. Tak już wcześniej było przy okazji smartwatcha amerykańskiego giganta z Mountain View i podobnie jest w przypadku składanego telefonu od Google’a.

Co najważniejsze główny składany ekran jest o przekątnej 7,6 cala, wykonany jest on w technologii OLED, podobnie zresztą jak zewnętrzny wyświetlacz jest zauważalnie mniejszy, bo już 5,8 cala. Jeden jak i drugi ekran wspiera również wyższe odświeżanie nawet do 120 Hz. Otrzymamy również aż 5 aparatów między innymi główny 48 Mpx i 10,8 Mpx oraz 9,5 Mpx i 8 Mpx. Do tego dochodzi ogniwo o pojemności 4500 mAh wraz ze wsparciem technologii szybkiego ładowania o mocy 23 W. Sercem telefonu ma pozostać Google Tensor G2 wraz z 12 GB pamięci operacyjnej RAM.

Specyfikacja na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę ciekawie, jednak najważniejsze dla wielu będzie cena, a ta jak już zdążyło przygotować Google nie będzie to najtańsze rozwiązanie. Według plotek wyjściowa cena urządzenia z 256 GB pamięci wewnętrznej ROM to koszt 1799 dolarów, gdy chcemy kupić pojemniejszą wersję z 512 GB pamięci to już koszt 1919 dolarów. Sporo, a zważywszy, że telefony marki Google nie są dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji koszt takiego telefonu może w Polsce przekroczyć 10 000 zł. Telefon oficjalnie zostanie zaprezetnowany już 10 maja i w przedsprzedaży otrzymamy do zakupu również zegarek Pixel Watch, jest to dobry dodatek, ale na swój egzemplarz przyjdzie nam długo poczekać, bowiem aż do 27 czerwca bieżącego roku. Długo, najczęściej jest to dwa, trzy tygodnie, a tutaj ten czas został wydłużony ponad dwukrotnie.

