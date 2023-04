Xiaomi Smart Band 7 NFC debiutuje w Polsce

Nie tak dawno temu, bo jakieś dwa tygodnie temu mieliśmy okazję poznać najnowszą odsłonę Xiaomi Mi Banda 8. Jak na razie „ósemka” nie jest dostępna jeszcze w wersji globalnej, jedynie w wersji na rynek chiński. Jednak Xiaomi nie lubi próżni i co chwilę prezentuje nowe urządzenia. Xiaomi Smart Band 7 w swojej podstawowej wersji zadebiutował rok temu w lipcu, jednak do tej pory w oficjalnej dystrybucji nie była dostępna wersja dedykowana z modułem płatności zbliżeniowych.

Dla przypomnienia reszta specyfikacji nie różni się w żadnym stopniu od zwykłej wersji czyli mamy ekran AMOLED o przekątnej 1,62 cala, który pracuje z maksymalna rozdzielczością 192×490 pikseli. Mamy również baterię o pojemności 180 mAh, co powinno dać maksymalny czas działania około dwóch tygodni, przy intensywniejszym działaniu mamy ten czas skraca się do 9 dni. Mamy do dyspozycji również 110 trybów sportowych, a także Bluetooth w wersji 5.2 BLE. Jednak to co najważniejsze to fakt, że wspomniana nowa wersja wspiera technologię płatności zbliżeniowych. Nie jest to typowe wykorzystanie modułu poprzez aplikację Google Pay, jednak wykorzystuje swoje autorskie rozwiązanie. Do tej pory wpierane przez Xiaomi Pay były tylko karty wydane przez Mastercard, a do tego zestawu dołącza również Visa. Wykaz banków, które obsługują Xiaomi Pay w wersji Mastercard i Visa znajdziecie poniżej.

Na koniec najważniejsze – cena. Aktualnie Xiaomi Smart Band 7 NFC został wyceniony na poziomie 299 zł, co jest kwotą o 50 zł wyższą od podstawowego modułu. 299 zł za opaskę z możliwością płatności zbliżeniowych to całkiem niezła opcja, bowiem często by mieć możliwość płatności przez NFC trzeba zainwestować znacznie więcej niż te 300 zł, a aktualnie najlepszą alternatywą dla tego modelu wydaje się poprzednia generacja czyli Xiaomi Smart Band 6 NFC, którego jeszcze można zakupić bez większych problemów.

Źródło: informacja prasowa