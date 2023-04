W końcu! Nowe GTA VI już 17 maja!

Powiem szczerze, że jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju plotki i ploteczki związane z nadchodzącą grą Rockstar Games miałem ich już dość. Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni ilość informacji o Grand Theft Auto była zatrważająca i w sumie niewiele wnosiły one do tego już ogólnego rozgardiaszu. Jednak wygląda na to, że w końcu pojawiły się nieco konkretniejsze informacje.

Po pierwsze Grand Theft Auto VI ma zostać oficjalnie zapowiedziane na spotkaniu dla inwestorów, które odbędzie się dokładnie 17 maja. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że za niespełna trzy tygodnie pojawiają się już konkrety i zakończą się spekulacje czy powstaje GTA VI, a zamienią się na to kiedy oficjalnie zadebiutuje GTA VI. Dla tych, którzy tego dnia będą wyczekiwać pierwszych screenów czy gamplay’u z samej gry muszę niestety rozczarować. Wygląda na to, że na spotkaniu dla inwestorów poznamy tylko bardzo ogólne informacje o samej produkcji, a na konkretniejsze informacje będziecie musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Choć przeciekowe informacje sugerują, że mimo wszystko jeszcze w maju poznamy więcej szczegółów i pierwszy zwiastun.

Wygląda na to, że mokry sen fanów GTA właśnie się ziszcza i mniej więcej za miesiąc poznamy ogólne informacje na temat najnowszej produkcji ze stajni Rockstar Games. Obawiam się tylko jednego w tym wszystkim – faktu, że mimo wszystko na ten tytuł przyjdzie nam jeszcze poczekać co najmniej rok jak nie dłużej, bo nawet zakładając przy dobrych wiatrach, że zostanie pierwsza oficjalna data premiery ustalona na bieżący, 2023 rok to znając dotychczasową politykę wydawniczą Rockstar Games będziemy musieli poczekać na jedną, dwie obsuwy tego terminu.

