Na większe nowości we flagowej linii Galaxy musimy poczekać do premiery Galaxy S25?

Zmiany w zakresie technologii idą krok po kroku, nie mamy żadnej większej rewolucji, lecz raczej powolną ewolucję, dzięki której zyskujemy co jakiś czas nowe rozwiązania. Z kolei one są później implementowane również w tańszych modelach. Jednak zmiany w przypadku flagowców od koreańskiego producenta na przestrzeni ostatnich lat nie były jakieś znaczące. Jeśli chodzi o design to zmiany obserwowane były przede wszystkim jeśli chodzi o wyspę aparatów. Reszta designu nie ulegała większym zmianom. Również w przypadku aparatów nie doświadczamy żadnego większego skoku technologicznego i najprawdopodobniej będziemy musieli na większe zmiany w tej materii poczekać aż do 2025 roku.

Jeden z leaksterów, który znany jest z dosyć trafnych przewidywań wynika, że w przyszłym roku koreański producent zrezygnuje z trzykrotnego teleobiektywu na rzecz jednego 3-10x. Czy to dobre posunięcie? Cóż ciężko w tym momencie stwierdzić, bo dużo będzie zależało od tego jak faktycznie będzie się sprawowała nowa konstrukcja. Pozostałe aparaty mają nie być zmieniane pod względem sprzętowym. Dopiero w Galaxy S25 ma otrzymać zupełnie nową 200 Mpx jednostkę z całą masą nowej technologii. Powiem szczerze, że Koreańczycy bardzo mocno sprawdzają naszą cierpliwość i osobiście liczyłem, że mimo wszystko już w 2024 roku przy okazji premiery linii Galaxy S24 otrzymamy znacznie więcej nowości, a tak musimy czekać dodatkowy rok. Oczywiście jeśli chodzi o pozostałe elementy to tutaj nie mamy większych zmian. Ponownie otrzymamy najnowsze układy Qualcomma czyli odpowiednio Snapdragona 8 Gen 3 oraz Snapdragona 8 Gen 4. Nie wiadomo też czy czasem nie powrócą Exynosy, ale to jest już bardzo mocno wątpliwe.

Jak na razie nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne informacje związane z kolejnymi premierami, ale myślę że nawet jeśli chodzi o linię Galaxy S24 przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać. Oczywiście przecieki będą się z całą pewnością pojawiać znacznie wcześniej, ale w pierwszej kolejności te związane z rodziną smartfonów Galaxy S24, a następna generacja to jeszcze całkiem spory czas oczekiwania.

