Poznaliśmy pierwsze konkrety na temat Asus Zenfone 10

Tajwański producent ma swoim portfolio niezbyt dużo urządzeń mobilnych takich jak smartfony. Owszem przede wszystkim znany jest z urządzeń typu laptopy czy akcesoria dedykowane graczom, ale wśród typowych urządzeń mobilnych ma tylko dwie główne linie. Asus ROG Phone czyli komórki dedykowane graczom, a druga to flagowce Zenfone. Nie są to może urządzenia najbardziej popularne w Polsce, ale myślę, że mimo wszystko warto się nimi zainteresować. Szczególnie gdy ktoś poszukuje kompaktowe rozwiązanie w całkiem niezłej cenie.

Na wstępie zaznaczę, że poniższe informacje jak na razie to tylko plotki, nie są one w żaden sposób potwierdzone przez samego producenta, więc trzeba brać je z lekkim przymrużeniem oka, bowiem mogą się nie sprawdzić. Przede wszystkim najlepszą informacją dla potencjalnych nabywców jest fakt, że Asus po raz kolejny chce dodać do swojego flagowca układ Qualcomma i to nie byle jaki. Sercem Asusa Zenfone 10 będzie Snapdragon 8 Gen 2, dzięki czemu nie będziemy musieli się martwić o zapas mocy. Dodatkowo dojdzie do tego 16 GB pamięci operacyjnej RAM (w testowanym benchmarkiem prototypie właśnie taka była ilość pamięci, choć zapewne w sprzedaży znajdziemy z mniejszą ilością czyli np. 8 GB czy 12 GB). Reszta specyfikacji już częściowo wypłynęła wcześniej. Telefon ma mieć przekątną 6,3 cala. Ekran zostanie wykonany w technologii AMOLED wraz ze wsparciem odświeżania na poziomie 120 Hz. Dodatkowo zyskamy 200 Mpx aparat, 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej oraz wsparcie dla certyfikatu IP68 czyli wodoszczelności i pyłoszczelności. Telefon ma się pojawić na sklepowych półkach w trzech wersjach kolorystycznych.

Podsumowując, Asus Zenfone 10 będzie zdecydowanie pełnoprawnym flagowcem. Liczę mimo wszystko, że producent dorzuci kilka swoich rozwiązań, które wyróżnią ten telefon spośród konkurencyjnych flagowców. Kiedy zadebiutuje Asus Zenfone 10? Tego niestety nie wiemy, ale znając życie i ilość przeciekowych informacji to dłużej niż dwa, trzy miesiące raczej nie będziemy czekać. Jak Wam się podoba najnowszy flagowiec od tajwańskiego producenta?

Źródło: gsmarena.com