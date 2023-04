Kolejne informacje na temat Xiaomi Pad 6 oraz Xiaomi Pad 6 Pro

Najbliższy tydzień będzie zdecydowanie należał do chińskiego producenta. Jesteśmy, bowiem na ostatniej prostej przed najnowszą konferencją Xiaomi, która odbędzie się już 18 kwietnia bieżącego roku czyli dokładnie w najbliższy wtorek. Impreza Chińczyków będzie owocowała w co najmniej kilka premier. Do tej pory wiemy na pewno że pojawi się na niej chociażby Xiaomi Mi Band 8, później jeszcze Xiaomi 13 Ultra, a na koniec pozostała linia tabletów Xiaomi Pad 6. Dużo dobra szykuje dla nas Xiaomi, choć oczywiście nie wiemy czy wszystkie urządzenia trafią na sklepowe półki w Polsce. Jednak z całą pewnością prędzej czy później trafią one do Polski.

O nowych urządzeniach wiemy już naprawdę sporo, a jednak pojawią się nowe dodatkowe informacje. Tym razem dopełnienie specyfikacji dotyczy baterii obu wariantów. Po pierwsze Xiaomi Pad 6 Pro będzie miał ogniwo o pojemności 8600 mAh wraz ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania do maksymalnej 67 W. Wartość jeśli chodzi o pojemność jest dokładnie taka sama jak u poprzednika. W przypadku podstawowego modelu mamy do czynienia z baterią o pojemności 8840 mAh i już wolniejszym ładowanie bo do 33 W. Ten model też zostanie wyposażony Snapdragona 870 wraz z 11 calowym ekranem LCD pracującym z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Mocniejszy wariant to również 11 calowy ekran, ale już AMOLED. Procesor również otrzyma zauważalnie mocniejszy, bowiem już Snapdragona 8+ Gen 1.

Pełną specyfikację i ceny obu urządzeń poznamy już za kilka dni. Mam nadzieję, że zarówno Xiaomi Pad 6 oraz jego mocniejszy wariant czyli Xiaomi Pad 6 Pro pojawią się na polskich sklepowych półkach w niedalekiej przyszłości.

Źródło: gsmarena.com