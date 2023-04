Już teraz możecie zamawiać pizzę przez samochód

Tytuł tego newsa może być na pierwszy rzut oka niezrozumiały, wręcz kuriozalny. Bowiem jak będzie można zamawiac pizzę poprzez samochód? Technologia jednym słowem idzie do przodu, mamy coraz to nowe pomysły w przeróżnych kategoriach zarówno stricte związanych ze sprzętem jak i oprogramowaniem. Już od dłuższego czasu na rynku mobilnych technologii oraz samochodów pojawiły się rozwiązania, które umożliwiają łatwą integrację pomiędzy naszych telefonem a pojazdem, który prowadzimy. Oczywiście mamy tutaj dwa główne nurty podobnie jak w systemach działających na smartfonach. Apple Car oraz Android Auto, oba działają na dosyć podobnej zasadzie i moim zdaniem w nowoczesnym samochodzie jest to już niezbędne rozwiązanie, a przy tym niezwykle pomocne i wygodne. Producenci również mogą na te platformy wypuszczać własne aplikacje, bo prócz preinstalowanych bez problemu znajdziecie Spotify czy Audiotekę, które przydadzą się podczas podróży samochodem. Jednak w przypadku tej firmy wychodzimy poza standardowy schemat.

Mianowicie aplikacja jest dostępna dla użytkowników korzystających z Apple Car i jest to Domino’s Pizza. Rozwiązanie zostało uproszczone maksymalnie, by podczas jazdy w żaden sposób nie przeszkadzać kierowcy, a przy tym łatwo zamówić naszą ulubioną pizzę z dostawą. Po odpaleniu aplikacji mamy tylko dwie opcje „Tap to order” i „Call to order”. Drugiej nie trzeba tłumaczyć, po prostu łączy nas telefonicznie z pizzerią i w ten sposób możemy zamówić swój ulubiony posiłek. Pierwsza z kolei opcja przerzuca nas do aplikacji zainstalowanej na telefonie i umożliwia wybór jednego z wcześniejszych zamówień i szybkiego jego powtórzenia. Całość według opisu działa sprawnie i może być bezpiecznie wykorzystywana podczas podróży, choć powiem szczerze, wybór drugiej opcji wydaje się prostszy i nawet szybszy.

Można powiedzieć, czego Ci deweloperzy nie wymyślą. Domino’s Pizza wyróżnia się spośród innych rozwiązań i moim zdaniem to ciekawa opcja, choć osobiście raczej z niej nie będę korzystał. A co Wy sądzicie o takiej opcji na Apple Car?

