TP-Link Tapo C320WS – test kamery zewnętrznej

Do tej pory na łamach MobileWorld24.pl mogliście już przeczytać co najmniej kilka recenzji przeróżnej maści sprzętu od TP-Linka. Wśród tych urządzeń znajdziemy przede wszystkim urządzenia smart, ale również i kamerki. Jednak do tej pory miałem okazję testować jedynie te do zastosowań wewnątrz budynków. Dzisiaj mam dla Was kolejny test, tym razem rozwiązania znacznie bardziej rozbudowanego, choć nadal prostego w konfiguracji i użyciu. Jest to również pierwsza kamera do zastosowań zewnątrz, którą miałem okazję testować od chińskiego producenta. Jak w praktyce sprawuje się TP-Link Tapo C320WS? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Standardowo dla urządzeń TP-Linka mamy całkiem sporych rozmiarów pudełko, które wykonane jest z grubego kartonu. Jak przystało na tego chińskiego producenta mamy zewnętrzną grafikę zachowaną w charakterystycznej biało, błękitnej kolorystyce. Co jednak znajdziemy w środku? Przede wszystkim prócz samego urządzenia mamy zasilacz z kabel zasilającym. Do tego dochodzi zestaw montażowy czyli kołki. Nie mamy w zestawie karty pamięci czy dodatkowego kabla ethernetowego, dzięki któremu moglibyśmy podłączyć kamerę przewodowo do sieci. Co do jakości dodatkowych elementów nie mam większych uwag. Są one dobrej jakości plastików, ale zestaw podstawowy nie jest zbyt bogaty.

Poniżej znajdziecie pełną specyfikację kamery TP-Link Tapo C320WS

Przetwornik. 1/3″ 4MP Progressive CMOS.

Zoom cyfrowy. 8x.

Kompresja wideo. H.264.

Rozdzielczość QHD, 1440p.

Łączność Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)

Częstotliwość pracy. 2.4 GHz.

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej. WPA. WPA2-PSK.

Jakość wykonania oraz design

Kamera jak na standardy urządzeń mobilnych ma całkiem kompaktowe rozmiary. Wykonana jest z całości z plastiku. Jest on dobrej jakości, nie ma mowy by cokolwiek skrzypiało nawet pod wpływem większego nacisku. Konstrukcja jest zachowana w minimalistycznym prostym designie, który może się podobać. Przede wszystkim dominuje biel, która w tym wypadku bardzo dobrze komponuje się jako całość. Kamera dedykowana jest zastosowaniom na zewnątrz to zdecydowanie musi mieć odpowiednie zabezpieczenie przed wodą i pyłem. W przypadku testowanego modelu mamy certyfikat IP66. Zapewnia ochronę przed silnym deszczem. Kamera według zapewnień producenta powinna wytrzymać zakres temperatur od -20 do 45 stopni Celsjusza. Przy naszych szerokościach geograficznych myślę, że taki zakres powinien w zupełności wystarczyć.

Od frontu otrzymujemy całkiem sporej wielkości przedni obiektyw kamery wraz z podczerwienią i diodą informującą o stanie samej kamery. Mamy też dodatkowo dwie diody, które można korzystać jako podświetlenie obrazu lub też jako alarm do odstraszania nieproszonych gości. Dalej znajdziemy dwie anteny, które odpowiadają za zasięg działania Wi-Fi kamery. Od spodu z kolei znajdziemy miejsce na slot na kartę microSD. Jednak do samego slotu dostaniemy się tylko poprzez odkręcenie zaślepki. Kamera obsługuje maksymalnie karty do 256 GB i najlepiej zakupić szybką wersję co najmniej class 10. Wówczas nie będziemy mieć problemu z przycinającym się obrazem. Od tyłu kamery znajdziemy również wychodzący kabel, który rozchodzi się na dwa. Jeden służy do zasilania. Drugi z kolei jest potrzebny do podłączenia poprzez kabel internetu (łącze RJ45). Szkoda jednak, że zasilania nie mamy inaczej zorganizowanego, bo w dużej mierze przy takiej kamerze jej rozmieszczenie będzie determinowane zasięgiem zasilacza. Działając na zewnątrz nie zawsze jesteśmy w stanie doprowadzić odpowiedni przedłużacz czy instalację.

Podsumowując jeśli chodzi o wygląd i jakość wykonania kamery nie mam najmniejszych uwag. Całość sprawuje się bez żadnych problemów.

Oprogramowanie

Tak jak wszystkie smart home rozwiązania chińskiego producenta tak i tutaj korzystać musimy z autorskiej aplikacji TP-Linka – Tapo. Działa ona dla całej rodziny urządzeń smart, więc jeśli mieliście do czynienia już z tą aplikacją szybko się w nie odnajdziecie. Tym bardziej że komunikuje się ona w języku polskim. Sposób konfiguracji również jest naprawdę prosty. Wystarczy podłączyć kamerę do zasilania i być w zasięgu sieci Wi-Fi lub też podłączyć po kablu ethernetowym. Później cała magia dzieje się sama i wszystkie kroki konfiguracji są przedstawione w samej aplikacji.

Jeśli chodzi o możliwości konfiguracji samej kamery jest ich naprawdę sporo. Możemy przede wszystkim zmieniać tryb działania i jakość nagrań, włączyć tryb prywatny (wówczas kamera zasłania przysłoną obiektyw i wyłącza mikrofon). Oczywiście są też opcje związane z automatyzacjami czyli możliwość spersonalizowania co konkretnie dzieje się, gdy kamera wykryje ruch czy w jakich godzinach ma włączyć się tryb prywatny. Opcji pod tym względem jest ogrom, a dodatkowo warto wspomnieć, że większość z nich jest bardzo prosta do zaprogramowania, a przy tym możemy również wykorzystywać inne rozwiązania smart ze stajni TP-Linka, które są dodane do naszej aplikacji. Całość pod tym względem działa naprawdę dobrze i daje świetne możliwości personalizacji. Opcji związanych z kamerą jest znacznie więcej. Mamy możliwość chociażby komunikacji dwukierunkowej, dzięki której możemy rozmawiać przez kamerę np. z kurierem, który stoi pod drzwiami domu. Wygodne i całkiem przydatne. TP-Link mocno rozbudował możliwości swoich kamer i widać to właśnie między innymi przy tym sprzęcie. Jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony opcjami związanymi z personalizacją i możliwościami kamery TP-Link Tapo C320WS.

Jakość nagrań

TP-Link Tapo C320WS to kamera, która podstawowo oferuje nagrania w jakości nawet 2K, dzięki czemu szczegółowość wideo powinna stać na naprawdę wysokim poziomie. Jak się sprawuje w praktyce? Wśród opcji nagrywania mamy trzy podstawowe tryby – 2K, Full HD oraz HD. Oczywiście najlepiej wypada 2K, ale żeby z niego móc w pełni korzystać bez większych opóźnień trzeba się liczyć, że kamera musi mieć dostęp do szybkiego internetu i to najlepiej po kablu. W innym wypadku opóźnienia mogą być co najmniej kilkunastu sekundowe. Jeśli jednak chodzi o samo nagrania za dnia mamy standardowe wcześniej wspomniane jakości i do domowego zastosowania czy nawet półprofesjonalnego jak najbardziej takie rozwiązanie w zupełności wystarczy. Całość sprawdza się bardzo dobrze i jakość nagrań można zaliczyć na plus. Jeśli chodzi o nagrania w nocy to tutaj mamy standardowy tryb czarno biały wykorzystujący podczerwień. Z drugiej jednak można włączyć w pełni tryb kolorowy, który odpowiednio „koloruje” całe nagrania. Efekt co prawda nie jest taki jak za dnia, ale myślę że w zupełnie wystarczający. Dzięki kolorom znacznie więcej widać i nie jest to jedynie chwyt marketingowy, lecz przydatne rozwiązanie z którego podczas testów korzystałem niemal cały czas. Warto wspomnieć, że w przypadku tego modelu możemy wyznaczyć odpowiednie strefy, które po których przekroczeniu otrzymamy powiadomienie lub nawet alarm dźwiękowo-świetlny (kamera ma wbudowane dwie diody LED, które umożliwiają podświetlenie nagrywanej strefy, a przy tym może całość działać jak alarm). TP-Link Tapo C320WS pod tym względem prezentuje się naprawdę bardzo dobrze i nie mam większych uwag do możliwości personalizacji nagrania, a także same jakości nagrań.

Łączność

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił tak właściwie dwie możliwości podłączenia kamery. Po pierwsze mamy typowe Wi-Fi, które sprawdza się bardzo dobrze. Jednak dotyczy to przede wszystkim sytuacji gdzie montujemy kamerę przy samym domu. Zasięg Wi-Fi jest wtedy dobry. W innym wypadku jako alternatywę możemy wykorzystać połączenie po kablu jako ethernetowym z wyjściem RJ45. Druga opcja jest pewniejsza i stabilniejsza, ale wymaga doprowadzenia odpowiedniego przewodu. Co nie zawsze jest również możliwe. W każdym razie jeśli chodzi o łączność nie mam uwag. Obie metody działają tak jak powinny. Dobrze, że producent dał nam możliwość wyboru sposobu podłączenia kamery do internetu.

Podsumowanie

Kamera TP-Link Tapo C320WS to udane rozwiązanie, które za relatywnie niewielkie pieniądze daje nam sporo różnych opcji i możliwości. Owszem nie jest idealna, brakuje w niej np. zasilania prze PoE, czy brak obrotowej kamery, ale mimo wszystko w zamian daje naprawdę dobrej jakości nagrania zarówno w dzień jak i w nocy. Personalizację również możemy robić w dużym zakresie. Za około 250 zł otrzymujemy naprawdę solidną kamerę do zastosowania na zewnątrz.