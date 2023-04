Niimbot D110 – test smart drukarki termicznej

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w moje ręce wpadło kilkadziesiąt, żeby nie powiedzieć kilkaset różnej maści urządzeń. Głównie były to smartfony czy tablety, ale miałem okazję testować przeróżne rozwiązania smart. Jakiś czas temu zakupiłem do użytku domowego inteligentną „etykieciarkę”, a tak właściwie smart drukarkę termiczną. Dlaczego jest to urządzenie smart? Bowiem nie mamy standardowej fizycznej klawiatury czy ekranu wbudowanego w urządzenie, a musimy zainstalować odpowiednią aplikację i później połączyć się z naszym urządzeniem przez Bluetooth. Rozwiązanie na papierze wygląda co najmniej dobrze. Jak w takim razie sprawuje się całość w praktyce? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka

Pudełko jest dosyć niepozorne. Drukarka została zapakowana w niewielki karton. Wykonany z dosyć cienkiego kartonu. Całość zachowana w jasnej kolorystyce w której dominuje szarość i biel. Co znajdziemy w środku? Przede wszystkim drukarkę, ale również krótki kabel USB, a także jedną rolkę papieru do wydruku naklejek i zestaw papierologii. W sumie ciężko jest się do czegokolwiek w tym wypadku przyczepić. Może brakuje prostego etui do transportu urządzenia. Mimo wszystko ciężko jest się spodziewać za urządzenie, które kosztuje około 150 zł wypasionego zestawu startowego.

Jakość wykonania oraz design

Niimbot D110 to mała i poręczna drukarka, wykonana w całości z plastiku. Jest niewiele większa od przeciętnego smartfona, choć zauważalnie grubsza. Cała bryła jest naprawdę prosta bez zbędnych dodatków czy udziwnień. Konstrukcja zachowana jest w jasnej kolorystyce przede wszystkim dominuje biel. Nie ma też dodatkowo krzykliwych wstawek. Niimbot D110 wygląda elegancko i nowocześnie. Co do jakości wykonania poszczególnych elementów to nie mam większych uwag. Jednak mimo wszystko czuć, że jest to plastik. Jednak dosyć budżetowa cena nie sprawia, że poszczególne elementy drukarki skrzypią pod większym naciskiem. Na szczęście nie ma tutaj to miejsca.

Od frontu otrzymujemy tak właściwie jedynie fizyczny przycisk, który dodatkowo jest wyposażony w święcący okrąg. Jest to klawisz power, który włącza i wyłącza urządzenie, a są pierścień wskazuje aktualny stan urządzenia. Na dolnej krawędzi znajdziemy wyjście USB typu C służące do ładowania drukarki. Od góry z kolei mamy przesuwany przycisk, dzięki któremu możemy dostać się do środka drukarki i np. wymienić rolkę papieru. Nie mamy tam jakiegoś specjalnego systemu montażu rolki. Wystarczy ją włożyć odpowiednią stroną, tak by wydruk później odbywał się bez problemu. Co ciekawe aplikacja i samo urządzenie samo wybiera i wykrywa odpowiedni rodzaj papieru co utrudnia zrobienie jakiegokolwiek błędu. Co ważne drukarka wyposażona jest we własną baterię, więc możemy korzystać z niej do woli mobilnie. Ogniwo jest o pojemności 1200 mAh co powinno starczyć na co najmniej killka godzin działania urządzenia.

Jakość druku

Od razu na wstępie zaznaczę, że Ci z Was którzy oczekiwali super jakości wydruku muszę rozczarować. Z całą pewnością nie można na drukarką wydrukować zdjęć w dobrej jakości. Jeśli jednak nie szukacie rozwiązania, które ma zapewnić super jakość, a chcecie korzystać z Niimbot D110 głównie do oznaczania np. przetworów czy opisu kabli to takie rozwiązanie super się sprawdzi. Wydruk jest czytelny, nie rozmazuje się bo jest to termiczny wydruk i dzięki odpowiedniej technologii nie powinien on wyblaknąć. Tego elementu nie mogłem sprawdzić, bo drukarkę mam od dwóch miesięcy. Trzeba byłoby tutaj sprawdzić jak będzie wyglądać wydruk powiedzmy za dwa, trzy lata. Mimo wszystko pod tym względem można całość zaliczyć na plus, bowiem jest to urządzenie, które nie kosztuje nawet 150 zł, a daje przyzwoite efekty wydruku. Dużym plusem jest również fakt, że mamy bogaty zestaw rolek, które są kompatybilne wraz z Niimbot D110. Nie miałem okazji testować wszystkich rodzajów, ale można znaleźć na oficjalnej stronie producenta chociażby wersję fluoroscencyjną, z odpowiednim wycięciem na kable. Opcji jest całkiem sporo, są też różne wymiary i kolory, choć sama drukarka drukuje jedynie na czarno.

Oprogramowanie

By w pełni korzystać z Niimbot D110 należy ze sklepu Google Play pobrać darmową aplikację Niimbot. Dzięki niej tak właściwie dzieje się cała magia. Po instalacji aplikacji warto zarejestrować się. Dzięki czemu będziemy mieć możliwość zapisu naszych etykiet. Tak jak wspomniałem na początku urządzenie automatycznie samo wykrywa jaki papier jest do środka załadowany. Później możemy przejść do projektowania samej etykiety. Opcji jest naprawdę sporo, co ważne nie mamy problemu ze wsparciem dla języka polskiego. Co prawda sama aplikacja działa po polsku, choć w wielu miejscach brakuje tłumaczenia, a to co zostało przetłumaczone, czasem nie jest najlepszej jakości. Aplikacja jest na tyle rozbudowana, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie, choć są również pewne ograniczenia. Nie wszystkie presety są dostępne darmowo. Część wymaga dodatkowego wykupienia.

Łączność

Do naszej dyspozycji chiński producent oddał moduł Bluetooth, który szybko i sprawnie łączy się z aplikacją i urządzeniem. Podczas testów nie miałem problemu np. z przerywaniem działania czy połączenia między aplikacją, a urządzeniem Niimbot D110. Całość pod tym względem działa bez zarzutów.

Podsumowanie

Niimbot D110 to ciekawy gadżet, który doceni każdy kto chce mieć porządek w swoich kablach czy w kuchni. Co ważne rozwiązanie nie jest przesadnie drogie bo z Chin można ściągnąć je za nieco ponad 110 zł. Koszty eksploatacyjne w dużej mierze zależą od wybranych przez nas rolek papieru.