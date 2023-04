Szykujcie się na składany tablet od Samsunga!

Składane telefony szturmem podbijają rynek mobilnych technologii. Jeszcze jakiś czas temu „składaki” zarezerwowane były przede wszystkim dla geeków i osób, które dysponują większym portfelem. Na przestrzeni ostatniego roku sytuacja uległa poprawie i mimo iż są to urządzenia drogie lub bardzo drogie to mimo wszystko stały się bardziej dostępne. W tym momencie zdecydowanym liderem w tej kategorii jest Samsung, który jako pierwszy wprowadził na rynek globalny składany telefon i ma w swoim portfolio dwa różne modele, możliwe, że już w przeciągu kilku najbliższych miesięcy dołączy do tej dwójki – Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold również tablet Samsung Galaxy Z Tab.

Jak na razie o samym urządzeniu nie wiemy za wiele, tak właściwie prócz tego że powstaje to mamy jedynie strzępek informacji związanych z ogólnym możliwym wyglądem. Po pierwsze według przeciekowych danych Galaxy Z Tab będzie podobnie jak w patencie sprzed kilku lat składał się na trzy części. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, umożliwia znaczne zwiększenie powierzchni roboczej, a przy tym mobilność takiego sprzętu jest znacznie lepsza, niż chociażby „zwykłego” dwunastocalowego rozwiązania. Powiem szczerze, że jeśli Galaxy Z Tab faktycznie ujrzy światło dzienne, może być to świetna propozycja szczególnie dla tych, którzy wykorzystują tablety do mobilnej pracy.

Cóż jak na razie nie wiemy nic więcej na temat nadchodzącego urządzenia, liczę, że w niedalekiej przyszłości producent uchyli nieco ięcej rąbka tajemnicy, chociaż z drugiej strony przeciekowe informacje sugerują, że premiera Galaxy Z Tab odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Co myślicie o składanych tabletach? Będą miały rację bytu obok „zwykłych” tabletowych rozwiązań? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: pocketnow.com