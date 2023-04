Soundcore Space A40 – test słuchawek TWS

Słuchawki prawdziwie bezprzewodowe czyli tak zwane TWS od pewnego czasu podbijają rynek mobilnych technologii. Oczywiście głównym prowodyrem całego zamieszania jest Apple, które swoje Air Podsy zaczęło wprowadzać na sklepowe półki. Za amerykańskim gigantem z Cupertino poszli kolejni producenci i tak właściwie aktualnie nie ma żadnego większego producenta, który w swoim portfolio nie ma słuchawek TWS. Od blisko miesiąca mam okazję testować najnowsze słuchawki marki Soundcore. Marka ta wywodzi się od chińskiego twórcy Ankera. Mowa w tym momencie o modelu Soundcore Space A40, który jest pozycjonowany między średnią, a wyższą półką. Jak w takim razie sprawują się najnowsze słuchawki chińskiego producenta? Zapraszam do lektury pełnej recenzji.

Zawartość pudełka oraz specyfikacja

Pudełko jak na standardy słuchawek jest całkiem spore, choć nie jest przesadnie wymyślne. To dosyć płaski prostopadłościan, który wykonany jest z grubego kartonu. Do tego dochodzi jeszcze błękitny kolor. To wszystko sprawia, że pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Co znajdziemy w środku? Przede wszystkim same słuchawki. Do tego dochodzi jeszcze krótki kabel USB C, a także zestaw papierologii. Plusem na pewno jest bogaty zestaw dodatkowych silikonowych gumek, dzięki którym dopasujemy wielkość słuchawek do naszych uszu. Standardowo znajdziemy trzy pary. W tym wypadku jest ich nawet pięć. Nic poza tym nowego i ciekawego nie uświadczymy w przypadku tego rodzaju słuchawek.

Poniżej znajdziecie specyfikację urządzenia

Pasmo przenoszenia: 20-20000 Hz

Średnica przetwornika: 10 mm

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 200-5000 Hz

Akumulator słuchawek: 53 mAh

Akumulator etui ładującego: 800 mAh

Czas pracy: 10 godzin słuchawki, 50 godzin etui

Ładowanie bezprzewodowe: Tak

Wymiary etui: 6,8 x 4,4 x 2,9 cm

Masa etui: 48 g

Masa słuchawek: 4,9 g

Wodoszczelność: IPX4

Łączność: Bluetooth 5.2

Multipoint: Tak

Obsługiwane kodeki: SBC, AAC, LDAC

Jakość wykonania oraz design

Słuchawki to takie urządzenia, w których jest ciężko zaskoczyć potencjalnego użytkownika jakimiś fajerwerkami. W przypadku Soundcore Space A40 jest dosyć podobnie. Całość wygląda minimalistycznie, choć samo etui wydaje się nieco szersze niż te które do tej pory miałem okazję testować. Obłe kształty do tego matowe wykończenie połączone z elementami błyszczącymi. To wszystko razem tworzy spójny design i wygląda po prostu dobrze. Co do jakości wykonania poszczególnych elementów, również nie mam najmniejszych uwag. Wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowanie. Nie ma mowy by nawet pod większym naciskiem coś chrupało. Niestety po dłuższym pobycie w torbie zewnętrzna powierzchnia etui będzie się rysować, ale tutaj chyba tylko zastosowanie dodatkowego silikonowego etui coś może poprawić. Podobnie wykończone OnePlus Buds Pro po roku czasu wyglądają na mocno zużyte. Soundcore Space A40 są dostępne na sklepowych półkach w trzech wersjach kolorystycznych – białej, czarnej oraz granatowej. Co do samej ergonomii, słuchawek typu TWS mają to do siebie, że muszą idealnie pasować, by użytkownik się z nimi nie męczył. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o moje uszy różnie z nimi bywa, ale ogólnie rzecz biorąc słuchawki odpowiadały mi bez żadnych problemów. Tutaj zdarzały mi się wypadnięcia słuchawek, nie było to nagminne, ale się zdarzało. W moim przypadku zmiana odpowiednio zestawu gumek nie za wiele dała. Problem dotyczył przede wszystkim prawego ucha. Same słuchawki są lekkie i jeśli są dobrze dopasowane nie powinno być problemu z ich wypadaniem. Każda z „pchełek” ma swój panel dotykowy, dzięki któremu możemy w łatwy sposób sterować muzyką.

Od frontu etui mamy tak właściwie tylko logo Soundcore. Na przedniej krawędzi znajdziemy niewielką wnękę wykonaną z błyszczącego plastiku to tutaj znajdziemy diody informujące o stanie naładowania słuchawek. Świecą one na biało i dosyć wyraźnie i są one sumarycznie trzy. Ułatwia to rozeznanie bez zaglądania do aplikacji jaki jest stan naładowania całego zestawu. Vis a vis z tyłu urządzenia znajdziemy z kolei wyjście USB typu C. W tym przypadku nie zapomniano o dodanie indukcyjnego ładowania. Jest to wygodne rozwiązanie i bardzo przydatne. Po otwarciu klapki naszym oczom okazują się dwie słuchawki zadokowane prze łącze magnetyczne. Słuchawki są wyposażone w łącze magnetyczne służące ładowaniu, mikrofon i wcześniej wspomniane dotykowe panele. Panele działają bez większych zastrzeżeń, choć możliwość konfiguracji jest ograniczona tylko to podwójnego kliknięcia i przytrzymania i nie ma możliwości potrójnego kliknięcia. Nie ma również możliwości automatycznego wykrywania słuchawek w uszach.

Jakość dźwięku

Słuchawki są wycenione w mocnej średniej półce, więc podstawową dla tego typu rozwiązania jest dodatkowo tryb ANC, czyli z aktywną redukcją szumów. Więc tak na dobrą sprawę, tego typu podstawowe rozwiązanie jest spełnione. Jednak jak w praktyce grają słuchawki? Powiem szczerze, że naprawdę przyjemnie. Dźwięk jest przestrzenny i czysty. Brakuje może trochę basów, ale tutaj nie szczególnie bym się tym elementem przejmował. ANC dobrze wytłumia dźwięki otoczenia, ale trzeba powiedzieć że niejednokrotnie słyszałem za pieniądze lepsze działanie. W dużym ruchu ulicznym już sobie tak dobrze nie radzą, ale test miastowy rzadko, który model przechodzi pozytywnie. ANC działa i sprawuje się dobrze, więc za te pieniądze jest to poziom, który jest adekwatny do ceny. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o te słuchawki całościowo grają naprawdę przyjemnie.

Bateria

Producent podaje, że ogniwa wbudowane w słuchawki są po 53 mAh. Sporo, a etui dodaje całe 800 mAh. Jest ot bardzo dobry wynik, ale jak się przekłada na długość działania? Producent tutaj wspomina o dokładnie 10 godzinach działania bez etui, a ta długość wydłuża się o całe pięć razy korzystając z etui do 50 godzin. Standardem wśród mobilnych słuchawek TWS jest raczej coś koło 6 h i 30 godzin działania. Tutaj otrzymujemy znacznie lepszy wynik. Jednak jak sprawa wygląda w praktyce? Powiem szczerze, że nie miałem większych problemów z uzyskaniem podobnych rezultatów, nawet przy włączonym ANC bez przeszkód otrzymywałem 9 godzin, a całościowo około 45 godzin. Świetny wynik i tak właściwie nie mogę mieć tutaj żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o samo ładowanie to możemy słuchawki ładować za pomocą kabla USB typu C, a także indukcyjnie. Jeśli chodzi o czas ładowania to tutaj mamy około dwóch godzin od zera do 100% przy pomocy kabla. Korzystając z ładowania indukcyjnego musimy uzbroić się w cierpliwość o około pół godziny dłużej.

Oprogramowanie

Do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił darmową aplikację, która jest dostępna zarówno na Androidzie jak i iOS zupełnie za darmo. Jakie daje nam ona możliwości? Można powiedzieć standardowe. Mamy podstawowe możliwości zarządzania słuchawkami. Czyli zmianę działania ANC, później samego sterowania słuchawkami i kilka ciekawych funkcji jak dodatkowa tryb działania gaming czy redukcji szumów wiatru. Całość jest rozwiązana w dosyć znany już sposób, który niejednokrotnie widziałem u konkurencji. Aplikacja pozornie komunikuje się z nami w języku polskim, choć miejsc w których znajdziemy angielskie określenia i opisy jest cała masa. Również część tłumaczeń jest mocno nieodpowiednia i po prostu źle przetłumaczona. Anker pod tym względem zdecydowanie musi przysiąść i odpowiednio poprwić. Liczę, że przy jednej z następnych aktualizacji zostanie to tłumaczenie zauważalnie poprawione.

Łączność

Soundcore A40 jest wyposażony w moduł Bluetooth w wersji 5.2. Działa naprawdę sprawnie. Podczas testów nie miałem problemów z nagłym rozłączaniem się słuchawek czy utratą połączenia. Co ważne podłączenie słuchawek trwa raptem chwilę, i podczas testów nie miałem problemów z nagłym zerwaniem zasięgu. Co ważne urządzenie ma całkiem spory zasięg działania, więc nie musimy chodzić z telefonem po mieszkaniu by słuchać naszej ulubionej muzyki bez przerw.

Podsumowanie

Soundcore Space A40 to udane słuchawki, które dają naprawdę sporo frajdy ze słuchania muzyki. Pojemna bateria, zapewnia naprawdę długi czas działania. Z minusów zawsze lepsze byłaby jakość dźwięku czy ANC, ale zakładając te kwoty jakie przyjdzie nam zapłacić, jest to rozsądne wyceniona propozycja i bez problemu można ją zakupić za około 399 zł.