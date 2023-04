Sony przygotowuje nową przenośną konsolę?

Japoński producent jeśli chodzi o swoją portfolio konsol w tym momencie nie jest zbyt rozbudowane. Bo tak właściwie prócz dużych konsol Playstation 4 oraz Playstation 5 Japończycy nie mają żadnych innych wersji dużych konsol. Od pewnego czasu mówi się o nowej wersji tej ostatniej konsoli, ale jak na razie nie poznaliśmy więcej szczegółów. Inna sprawa to konsole mobilne. Handheldów w tym momencie w sprzedaży Sony w ogóle nie ma. Owszem dobre kilka lat temu tryumfy święciła Playstation Vita, kilka ciekawych gier można było ograć, ale już nie jest dostępna sprzedaży i najpewniej tylko najwięksi fani korzystają z niej do tej pory.

Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w niedalekiej przyszłości. Bo jeszcze w tym roku poznamy nową przenośną konsolę od Sony. Tylko właśnie w jaką stronę japoński producent pójdzie w przypadku swojego najnowszego dziecka? Tutaj w zależności od źródła wersji jest co najmniej kilka. Jedna wersja mówi o streamingu znanych „dużych” gier z Playstation 5 właśnie na nową konsolę, ale takie rozwiązanie tak na dobrą sprawę będzie miało kilka dodatkowych wad. Nie otrzymamy na nią nowych dedykowanych rozwiązań, po drugie do działania wymagać będzie dużej konsoli Playstation 5. Kolejna wersja opiera się na podobnym założeniu jak Steam Deck czyli wydajnej konsolce w preinstalowanym system, gdzie odpalimy pełnoprawne gry AAA. Całość oczywiście w specjalnej wersji zoptymalizowanej pod konsolę. Trzecia i chyba w tym momencie ostatnia wersja to po prostu Playstation Vita 2, czyli pełnoprawna kolejna generacja konsoli, na którą tworzone są tytuły z myślą o niej.

Jak sami widzicie rozwiązań i możliwości związanych z najnowszą konsolą Sony jest całkiem sporo. Jednak wygląda na to, że na najnowszą konsolę japońskiego producenta nie przyjdzie nam wcale długo czekać. Przeciekowe informacje sugerują, że już w październiku bieżącego roku Sony oficjalnie potwierdzi i zaprezentuje nową konsolę. Oczywiście nie oznacza, że będzie dostępna od ręki, ale z całą pewnością będzie to ciekawa końcówka tego roku dla fanów marki Playstation. Czekacie na najnowszą przenośną konsolę od Sony? Która wersja takiej konsoli Wam przypadła do gustu? Dajcie znać w komentarzach po wpisem.

Źródło: gsmarena.com