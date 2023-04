Motorola Edge 40 Pro właśnie debiutuje w Polsce

Wydawałoby się, że pierwsza fala premier flagowców już za nami i tak właściwie do samych wakacji pojawi się jeszcze kilka różnych modeli i na kolejne przyjdzie nam poczekać dłuższy czas. Na szczęście dla nas nic bardziej mylnego. Motorola właśnie dorzuciła swoje trzy grosze prezentując oficjalnie swój najnowszy telefon – Motorolę Edge 40 Pro.

Przejdźmy do konkretów czyli specyfikacji, a ta zdecydowanie należy do topowych rozwiązań. Po pierwsze sercem telefonu jest najnowszy układ Qualcomma czyli Snapdragon 8 Gen 2. Do tego dochodzi 12 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ekran to z koeli zakrzywiony 6,7 calowa matryca pOLED z maksymalnym odświeżaniem aż 165 Hz. Całość pracuje w maksymalnej rozdzielczości 1080×2400 pikseli. Na pewno sporym plusem jest również wsparcie dla certyfikatu wodoszczelności i pyłoszczelności IP68, więc smartfon bez problemów przetrwa zanurzenie w wodzie nawet do głębokości 1,5 m i przez 30 minut.

Specyfikację uzupełnia potężny zestaw aparatów. Na główny „zestaw” składają się trzy obiektywy – główny 50 Mpx z PDAF i OiS, również 50 Mpx szerokokątny oraz 12 Mpx teleobiektyw z dwukrotnym zoomem optycznym. Od frontu znajdziemy z kolei 60 Mpx kamerkę do selfie. Do tego dochodzi jeszcze bateria o pojemności 4600 mAh, którą bez przeszkód szybko naładujemy przy pomocy technologii szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 125 W. Co oznacza, że w pełni ogniwo Motoroli Ege 40 Pro naładujemy w około 23 minuty, świetny wynik i liczę, że podczas testów uda się go powtórzyć.

Motorola Edge 40 Pro działa pod kontrolą najnowszej stabilnej wersji systemu sygnowanego zielonym robociiem czyli Androidzie 13. Nie mamy tutaj typowej nakładki systemowej producenta, ale Motorola dodaje od kilka aplikacji i rozwiązań. Między innymi Ready for, która umożliwia parowanie komputera z aparatem czy używanie aparatu jako kamerki internetowej.

Jak sami widzicie rozwiązań, które oferuje Motorola w swoim najnowszym smartfonie jest naprawdę sporo. Oczywiście postaramy się je wszystkie sprawdzić przy okazji testów Motoroli Edge 40 Pro. Jak na razie model jest dostępny w przedsprzedaży do 18 kwietnia w sugerowanej cenie detalicznej ustalonej na poziomie 4799 zł. Smartfon będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych czarnej oraz błękitnej.

Źródło: informacja prasowa