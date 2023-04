Hama Passion Voyage – nowe słuchawki

Najnowsza propozycja producenta to nauszne słuchawki Bluetooth 5.0 ze złączami USB-C i audio. Na jednym ładowaniu baterii pozwalają na 20 godzin ciągłego słuchania muzyki (z ANC jedynie 2 godziny krócej), nie mogło też zabraknąć wbudowanego mikrofonu. Wyróżnikami są m.in. aktywna redukcja szumów i tryb przezroczystości, sterowanie dotykowe, obsługa asystentów głosowych oraz możliwość wygodnego ładowania bezprzewodowego.

To kolejna propozycja słuchawek z ANC od niemieckiej marki, która od dłuższego czasu konsekwentnie rozbudowuje swoje portoflio z dziedziny produktów audio. W efekcie powstały nauszne słuchawki Bluetooth o zwartej formie, utrzymane w czarnej kolorystyce ze stalowoszarymi akcentami na pałąku. Ten jest oczywiście bezstopniowo regulowany, tak by móc swobodnie dostosować jego długość do rozmiaru głowy każdego użytkownika.

Komfort bez irytującego hałasu

Słuchawki Hama Passion Voyage są lekkie, ich waga wynosi zaledwie 310 g. Uwagę zwracają miękko wyściełane i sporej wielkości nauszniki, które nie mają prawa uwierać w uszy. Można je też obracać w obie strony, a ich konstrukcja sprawia, że szczelnie przykrywają małżowiny uszne, co zapewnia odpowiednie pasywne tłumienie hałasu z otoczenia. Co ważne, da się je też złożyć je do środka, dzięki czemu słuchawki przybierają prawdziwie kompaktowy rozmiar i łatwo znaleźć dla nich miejsce w plecaku czy kieszeni kurtki. Producent pomyślał również o sztywnym etui, które znajduje się w zestawie.

Teraz przejdźmy do spraw technicznych. Słuchawki parują się ze smartfonem, tabletem czy laptopem poprzez technologię Bluetooth 5.0, co gwarantuje do 10 m zasięgu. Po pełnym naładowaniu litowo-polimerowej baterii o pojemności 590 mAh pozwalają na nieprzerwane słuchanie muzyki przez 20 godzin. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi można bez problemu przeprowadzać rozmowy telefoniczne. Czas prowadzenia rozmów po pełnym ładowaniu akumulatora wynosi 18 godzin.

Niewątpliwym atutem słuchawek jest funkcja aktywnej redukcji szumów (Active Noise Cancelling), która odcina nas od hałasu z zewnątrz do poziomu 30 dB. To rozwiązanie okazuje się błogosławieństwem na ulicy, w tramwaju, autobusie czy samolocie, gdzie hałaśliwe otoczenie przeszkadza w cieszeniu się ulubionymi utworami muzycznymi lub prowadzeniu rozmowy. Trzeba zaznaczyć, że włączenie tego trybu powoduje spadek możliwości pracy w pełni naładowanej baterii do 18 godzin. Różnica w porównaniu do czasu pracy bez tego trybu jest więc nieznaczna. Do dyspozycji mamy też tryb przejrzystości, który jest idealny do rozmów telefonicznych, wysuwając na pierwszy plan ludzką mowę i utrzymując resztę dźwięków w tle (jego włączenie drenuje baterię w takim samym tempie jak ANC). Sprzęt przyda się więc do pracy w biurze i prowadzenia spotkań online.

Sterowanie na różne sposoby

A co z obsługiwaniem różnych funkcji? Odpowiada za to panel dotykowy na prawej słuchawce, którym można ustawiać poziom głośności, sterować utworami (odtwarzanie/pauza/następny utwór/poprzedni utwór) i funkcjami smartfona (np. akceptacja/odrzucanie/kończenie połączeń/ponowne wybieranie numeru). Z kolei do samego włączania słuchawek i przełączania pomiędzy trybami pracy (ANC/przejrzystości) służą osobne przyciski. To jednak nie koniec, bo najnowszej propozycji z logo Hama można wydawać polecenia głosowe dzięki obsłudze asystentów Siri oraz Google.

Poziom baterii dobił już do zera, ale nadal czujemy palącą potrzebę rozmawiania lub zanurzenia się myślami w ukochanej muzyce? To żaden problem, gdyż w urządzenie znalazło się złącze Jack 3,5 mm, które pozwala na połączenie za pomocą dodanego w komplecie przewodu audio.

Słuchawki wyposażono w obustronne złącze USB typu C, a ładuje się je poprzez dołączony kabel tego samego rodzaju (sam proces trwa 3 godziny). Co nietypowe, przewidziano możliwość zasilania ich energią z wykorzystaniem ładowarki indukcyjnej, można więc zapomnieć o kłopotliwym kablu.

Ciekawostką na pewno jest fakt, że w opakowaniu znajdziemy również podwójny adapter słuchawkowy do samolotu, który umożliwia podłączenie słuchawek do systemu rozrywki pokładowej przy użyciu kabla audio.

Słuchawki mobilne Hama Passion Voyage, dane techniczne:

Pasmo częstotliwości dla transmisji Bluetooth: 2402-2480 MHz

Impedancja słuchawek: 33 Ω

Impedancja mikrofonu: 2,2 kΩ

WBCV ≥ 75mV

Czułość słuchawek: 97 dB +/- 3 dB

Czułość mikrofonu: -38dB +/- 3dB

Maksymalny czas odtwarzania muzyki: 20 godz.

Maks. czas rozmów: 18 godz.

Maks. czuwanie: 8760 godz.

Pojemność baterii: 590 mAh

Źródło: informacja prasowa