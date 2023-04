Hama Fit Watch 6910 – test smartwatcha

Urządzenia z kategorii wearables zyskują coraz większa popularność. Jeszcze kilka lat temu mocno niechętnie użytkownicy kupowali takie rozwiązania. Wynikało to z kilku powodów. Były one dosyć drogie, a przy tym toporne. Technologia poszła do przodu. Na przestrzeni lat mocno zmieniło się postrzeganie smartwatchy i smartbandów ze strony użytkowników. Stał się to gadżet pożądany i ciekawy, a i sami producenci zwietrzyli możliwość rozwoju dzięki czemu zyskujemy coraz to nowe modele na sklepowych półkach. Jedną z najnowszych propozycji od niemieckiego producenta jest właśnie Fit Watch 6910, który pojawił się niedawno w Polsce w sprzedaży. Jak sprawuje się w praktyce? Jakie daje możliwości? Przekonacie się czytając poniższą recenzję.

Zawartość pudełka

W przypadku niemieckiego producenta sprawa wygląda podobnie jak to miało miejsce w przypadku wcześniej testowanych przeze mnie ładowarek Hama. Tak i tutaj mamy do czynienia z ograniczeniem ilości plastiku wewnątrz pudełka. Co oczywiście się chwali. Samo opakowanie niczym szczególnym się nie wyróżnia. Jest podłużne i białe wraz z nadrukiem przedstawiającym samo urządzenie. Hama postawiła na prostotę i tutaj to widać. W środku również nie znajdziemy zbyt wielu rzeczy, tylko to co najpotrzebniejsze czyli w tym wypadku sam zegarek wraz z ładowarką. Nie mamy nic więcej prócz zestawu standardowej papierologii, bez czego ani rusz w przypadku mobilnych urządzeń czy w ogóle szeroko rozumianej elektroniki. Co do jakości zestawu nie mam większych uwag. Całość wykonana jest z materiałów dobrej jakości.

Jakość wykonania oraz design

Na pierwszy rzut oka jeśli chodzi o Fit Watch 6910 niczym szczególnym się nie wyróżnia. Mamy okrągłą kopertę ze sporą ramką wokół wyświetlacza. Producent zastosował myk, dzięki któremu całość tak mocno nie przeszkadza. Krawędź urządzenia „wchodzi” na front urządzenia i dzięki temu ramka wydaje się mniejsza (podobny zabieg zastosował Samsung w Galaxy Watch 4 Classic). Design jest prosty bez żadnych udziwnień, co prawda konstrukcja wykonana jest z plastiku. Nie mamy tutaj metalowej ramki czy korpusu, ale jest on dobrej jakości. Paradoksem dzięki zastosowaniu plastiku waga Hama Fit Watch 6910 jest niewielka, dzięki czemu nawet po całym dniu korzystania nie męczy i nie jest praktycznie odczuwalna. Po pierwszym kontakcie z Fit Watch 6910 nie ma się wrażenia „plastikowości”, który często pojawia się w przypadku tańszych rozwiązań. Tutaj Hama pod tym względem plusuje. Mimo, iż jest to konstrukcja plastikowa, to mamy wsparcie dla certyfikatu IP68, która daje wodoodporność i pyłoszczelność. W przypadku szczególnie bardziej aktywnych użytkowników jest koniecznym warunkiem do korzystania z tego typu rozwiązań.

Od frontu otrzymujemy ekran o przekątnej 1,28 cala, który pracuje z maksymalną rozdzielczością, no właśnie tym elementem nie chwali się niemiecki producent. Na prawej części koperty znajdziemy dwa fizyczne klawisze. Pierwszy od góry służy do wracania, lub anulowania. Natomiast niżej na dole mamy ten odpowiedzialny za skrót do aktywności. Pierwsze naciśnięcie wywołuje menu z aktywnościami, a drugie kliknięcie to zatwierdzenie i uruchomienie treningu. Od spodu z kolei zestaw czujników do pulsoksymetru i łącze magnetyczne służące do ładowania urządzenia. Od spodu pasków mamy również znamy ze wszystkich smartwachy mechanizm ściągania paska. Jest on wygodny i prosty w użyciu.

Ekran

Do naszej dyspozycji niemiecki producent udostępnił wyświetlacz o przekątnej 1,28 cala. Pod tym względem jest naprawdę niezłym wynikiem. Inna sprawa, że jeśli chodzi o pozostałe parametry ekranu to tutaj zbyt wielu informacji nie mamy prócz tego, że ekran to LCD. Brakuje mi szczegółowych danych dotyczących rozdzielczości, ale po pierwszym kontakcie z zegarkiem pod tym względem nie jest szczególnie dobrze. Brakuje wyświetlanemu obrazowi nieco ostrości widać szczególnie w czarnym tle z białymi literami, że pojawiają się „schodki”. Inna sprawa to ogólnie jakość jest dosyć dyskusyjna, brakuje czerni odpowiedniej głębi, a kolory są nieco wyblakłe, ale to trzeba wziąć również pod uwagę, fakt, że jest to urządzenie, które należy do budżetowej półki cenowej, gdzie nie możemy porównywać możliwości zegarka z tymi za 1500 zł Co ważne ekran nie jest chroniony żadnym dodatkowym szkłem, więc trzeba uważać na zarysowania. Z drugiej stronu po ponad dwóch tygodniach testów nie miałem problemu z rysowaniem się szkła, ale nie uprawiałem też jakiś specjalnie ekstremalnych sportów. Ot co jazda na rowerze czy górskie wędrówki. Pod względem samego dotyku nie mam uwag. Zegarek bez zbędnej zwłoki reaguje na wszelkie polecenia.

Bateria

W przypadku tego modelu mamy do czynienia z ogniwem o pojemności no właśnie tutaj producent nie udostępnia takich informacji. W praktyce jednak producent przedstawia te informacje w inny sposób. Informując nas, że Fit Watch 6910 maksymalnie działa przez około tygodnia. Jak na smartwatcha to wynik naprawdę niezły. W praktyce jednak tygodnia nie udało mi się uzyskać na jednym ładowaniu, ale realnie jest to co najmniej 5 dni. Wynik i tak bardzo dobry, bowiem konkurencyjne rozwiązania dają około 2-3 dni, fakt, że te urządzenia, które mam na myśli to jednak mają też trochę więcej funkcji i są bardzo energożerne. Tutaj nie ma, aż takiej ilości bajerów stąd i problem z działaniem jest mniejszy. Jeśli chodzi o samo ładowanie urządzenia to tutaj mamy magnetyczne łącze, które zdecydowanie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Nie jest tak uniwersalne jak chociażby ładowanie indukcyjne, a także cały proces trwa zauważalnie dłużej. W tym wypadku mamy do czynienia z czasem na poziomie około półtorej godziny. Jest to dosyć standardowy wynik ładowania, choć liczyłem, że uda się naładować zegarek w około godzinę.

Oprogramowanie

Smartwatch działa na autorskim rozwiązaniu Hama, więc nie mamy tutaj jakiegoś standardowego rozwiązania w postaci Wear OS czy Tizena. Większość tego typu smartwatchy sięga po takie samo rozwiązanie. Z jednej strony mamy prosty interfejs. Z drugiej jednak nie jest to tak zaawansowane oprogramowanie, dzięki któremu możemy chociażby płacić czy instalować zewnętrzne oprogramowanie i aplikacje. W tym wypadku jesteśmy ograniczeni do tego co nam oferuje producent, a tych rzeczy nie jest przesadnie dużo, szczególnie jeśli chodzi o personalizację. Tak właściwie prócz zmiany samego cyferblatu to mamy możliwość zmiany jasności ekranu. Niezbyt dużo, ale do tego zdążyłem się już przyzwyczaić. Jeśli chodzi o sam interfejs tutaj nie mam większych zastrzeżeń. Całość jest przejrzysta i poruszanie się po menu jest standardowe. Z ekranu głównego wyciągamy belkę z góry lub z dołu, a do kart przechodzimy przesuwając palec po ekranie w lewo. Zegarek może badać nasz sen, stres czy poziom natlenowania krwi czy puls.

Druga sprawa to aplikacja, dzięki której wszystkie wyniki są przetwarzane. Nazywa się Hama Fit Move i jest dostępna zarówno na iOS jak i Androidzie zupełnie za darmo. Co ważne komunikuje się z nami w języku polskim co się również chwali (podobnie zresztą jak sam zegarek). Jeśli chodzi o możliwości aplikacji to przede wszystkim agreguje nam ona wszystkie dane zebrane z zegarka. Tutaj mamy podgląd na nasze wyniki z poziomu głównego ekranu. Sprawdzimy od razu ilość spalonych kalorii, rejestr aktywności itd. Całość jest przejrzysta i czytelna, choć szkoda że poszczególnych kafelek nie możemy w żaden sposób modyfikować chociażby ich kolejności na ekranie głównym. To kliknięciu w każdy z kafelków możemy podejrzeć bardzie szczegółowe wyniki. Druga zakładka to ćwiczenia, które wybieramy i możemy sprawdzić jak nasza aktywność wyglądała na mapie. Kolejna to urządzenie i tutaj znajdziemy wszystkie funkcje związane z ustawieniami smartwatcha możemy zmienić cyferblaty, sprawdzić powiadomienia czy włączyć poszczególnie funkcje jak chociażby kontrola muzyki (bo przy pomocy zegarka możemy sterować odtwarzaczem muzyki na telefonie). Ostatnia zakładka to Użytkownik, która zarządza naszym kontem w usłudze. Nie znajdziemy tam szczególnie rozbudowanych funkcji, ale te najbardziej podstawowe dane zmienimy.

Funkcje sportowe

W przypadku funkcji sportowych do naszej dyspozycji niemiecki producent udostępnił 14 trybów sportowych, do mierzenia aktywności mamy pulsoksymetr oraz GPS, więc cały zestaw wydaje się naprawdę dobry. Co do samych trybów sportowych cóż 14 to trochę mało, są bardzo podstawowe i chociażby jazdę na rowerze stacjonarnym nie uświadczymy, konkurencyjne rozwiązania oferują ich ponad 100, ale to może już przesada, w zupełności wystarczyłoby około 30-40 trybów, bo tak musimy czasem kombinować, który jest najbardziej zbliżony do wybranej przez nas wersji. Porównując wyniki z Hama Fit Watch 6910 do mojego Galaxy Watch 4 Classic wyniki są zbliżone różnice mieściły się w granicy około 10% co myślę, że jest akceptowalnym przekłamaniem. GPS na trasach sprawuje się dobrze, mamy pogląd do naszej trasy i dzięki czemu dokładność pomiaru jest zauważalnie większa.

Łączność

Zegarek został wyposażony w podstawowe moduły łączności bezprzewodowej czyli Wi-Fi oraz Bluetooth. Wbudowany mamy również GPS, więc jak na dosyć budżetowe rozwiązanie mamy bardzo przyzwoity zestaw dodatków. Brakuje może do pełni szczęścia 4G czy NFC. Za pomocą tego pierwszego urządzenie stałoby się w pełni autonomiczne. NFC umożliwiłoby płacenie zbliżeniowe zegarkiem. Jednak mimo wszystko kultura działanie nie stanowi tutaj najmniejszego problemu. Nie doświadczyłem problemów technicznych związanych z działaniem poszczególnych modułów.

Podsumowanie

Hama Fit Watch 6910 to udane urządzenie, które kierowane jest do mniej wymagającego użytkownika. Oferuje wszystkie najbardziej podstawowe funkcje związane z badaniem naszej aktywności. Działa to wszystko sprawnie nie ma problemów technicznych. Interfejs może nie jest przesadnie rozbudowany, ale jest przejrzysty i czytelny.