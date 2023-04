Niespodziewana zmiana na stanowisku najwydajniejszego smartfona na świecie

Magia liczb sprawia, że producenci sprzętu mobilnego w różnej formie zaczynają walczyć o laury. Na początku istnienia smartfonów to swoje pierwsze skrzypce grały megaherce czyli moc taktowania procesorów. Później przenieśliśmy się na ilość pamięci RAM, gdzie aktualnie najwięcej implementowanej pamięci mamy w przypadku flagowców maksymalnie do 16 GB. Jednak bitew producenci między sobą staczali znacznie więcej. Walki odbywały się na tle bezramkowości czy ilości obiektywów w smartfonach to wszystko prowadziło jedynie do zwiększenia zainteresowania użytkowników właśnie kolejnymi telefonami. Dzisiaj trochę sytuacja się zmieniła i moim zdaniem w dużej mierze ten pościg za nowościami wyhamował co nie znaczy, że w branży zupełnie nic się nie dzieje.

Aktualnie producenci sprzętu mobilnego starają się wyciągnąć jak najwięcej jeśli chodzi o najmocniejszy w tym momencie układ mobilny od tajwańskiego producenta Qualcomma. Mowa oczywiście o Snapdragonie 8 Gen 2, który święci tryumfy wśród wszystkich najważniejszych zestawień, a właśnie numerem jeden na świecie jeśli chodzi o wyniki benchmarków stał się smartfon, którego sercem jest ten układ. Mowa w tym wypadku o smartfonie również tajwańskiego producenta czyli Asus ROG Phone 7, który tak na dobrą sprawę jeszcze oficjalnie nie zadebiutował na sklepowych pólkach, a już uzyskał wynik ponad 1,3 miliona punktów. Premierę ma zapowiedzianą na połowę kwietnia, a dokładnie 13 kwietnia jednak jest to data konferencji w Chinach. Zapewne w Europie i również w Polsce może się pojawić z co najmniej kilku tygodniowym opóźnieniem. Jednak już teraz wiemy, że najnowsze dziecko Asusa to bestia, która nie bierze jeńców. To, że Asus ROG Phone 7 będzie mocnym telefonem wiedzieliśmy od samego początku jak tylko pojawiły się pierwsze przecieki, ale detronizacja obecnego króla jeszcze przed oficjalną premierą robi wrażenie. Liczę, że po premierze w Polsce uda nam się dorwać sampla testowego i sprawdzić na własnej skórze ile można wyciągnąć z takiego rozwiązania.

Źródło: pocketnow.com