Apple już w tym roku zrezygnuje z fizycznych kart SIM?

Technologia idzie do przodu. Część zmian jednak nie jest przesadnie szybkich biorąc chociażby pod uwagę karty SIM. W tym zakresie na przestrzeni ostatnich kilku lat czy nawet kilkunastu niewiele się zmieniło. Owszem doszło do miniaturyzacji, a tak właściwie zmniejszeniu ilości plastiku wokół chipu, ale mimo wszystko nie wszystkie karty były i są kompatybilne z każdym telefonem. Jakiś czas temu coraz bardziej popularne stały się karty eSIM, które są pozbawione już plastikowej wersji i wszystko odbywa się już wirtualnie. Rozwiązanie początkowo głównie było integrowane z zegarkami tymi bardziej zaawansowanymi technologicznie, z drugiej jednak część producentów obok standardowych karty SIM dawało też opcję eSIM. W Polsce tak naprawdę dopiero od niedawna wszyscy operatorzy (z tak zwanej wielkiej czwórki czyli Play, T-Mobile, Orange i Plus). Jednak na szczęście mocno się to zmieniło i nie ma aktualnie problemu z dostępnością eSIM w Polsce.

To, że eSIM jest już wykorzystywany w iPhone’ach w Stanach Zjednoczonych przy okazji ostatniej premiery czyli linii iPhone 14, jednak możliwe że już w tym roku takie rozwiązanie trafi do Europy w tym do Polski. Nie jest to oczywiście pewne, ale jak na razie plotki sugerują o pojawieniu się eSIM we Francji, ale te same wersje otrzymujemy również i my, więc możliwe, że wszyscy posiadacze urządzeń z linii iPhone 15 będzie skazany tylko na eSIM.

Co sądzicie o takim posunięciu amerykańskiego giganta z Cupertino? Czy pożegnanie się ze zwykłymi fizycznymi kartami SIM to dobre rozwiązanie? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem co sądzicie o eSIM w nowych iPhone’ach.

Źródło: gsmarena.com