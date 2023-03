Każdy Potteromaniak powinien mieć takie słuchawki

Fani wszelkich maści dużych franczyz mają w ostatnim czasie złote czasy. Producenci sprzętu mobilnego zarówno smartfonów jak i akcesoriów do nich coraz częściej decydują się na współpracę z markami. Mieliśmy już takie połączenia chociażby z komiksowymi uniwersami DC czy Marvela, ale sam miałem okazję testować również smartfon od realme z logiem Dragon Ball. Takich współpraca można by wymieniać ogrom, ale fani najczęściej są z nich zadowoleni. Trzeba jednak nadmienić, że logo znanej marki czy uniwersum na smartfonie czy słuchawkach oznacza również jedno – wyższą cenę. Nie jest to nic nowego, ale nieraz różnica w cenie pomiędzy podstawowymi modele, a tym w wersji special edition to dodatkowy koszt rzędu kilkuset złotych. Na szczęście przy tym akcesorium problem jest zauważalnie mniejszy, bo koszt słuchawek jest znacznie niższy.

Mowa w tym wypadku o słuchawkach Redmi Buds 4, które będą dostępne w wersji dla fanów Harrego Pottera. Design został w ciekawy sposób zmodyfikowany, mamy przede wszystkim czerń i złoto. Dzięki czemu cała konstrukcja wygląda naprawdę elegancko. Samo etui ma pokrowiec na którym widnieje spory znicz do Quidditcha (to gra w świecie magii, gdzie zawodnicy dosiadają mioteł i po zdobyciu złotego znicza rozgrywka się kończy), a na etui od słuchawek mamy herb Hogwartu ze wszystkimi domami. Ciekawym akcentem są złote błyskawice na samych słuchawkach. Powiem szczerze, że cała konstrukcja wygląda naprawdę ciekawie i w przeliczeniu z juanów na złotówki koszt to około 250 zł. Jednak trzeba wziąć pod uwagę jeden element, mianowicie jak na razie nie wiadomo czy słuchawki w ogóle będą dostępne poza Chinami. Tutaj producent nie zdradza szczegółów, ale szkoda by było gdyby Xiaomi zrezygnowało ze światowej dystrybucji tych słuchawek.

