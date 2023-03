Tych dodatków się nie spodziewaliście w Apple Watch

Smartwatche to urządzenia, które są na sklepowych półkach są dostępne już od dobrych kilku lat. Jednak do tej pory jakiś większych nowości nie uświadczyliśmy w tej kategorii urządzeń. Owszem zmiany się pojawiały, ale to po prostu mamy lepsze procesory, odpowiednia miniaturyzacja, ale ogólnie rzecz biorąc zegarek to zegarek i żadnych większych „ficzerów” nie uświadczyliśmy. Jednak Apple stara nieco rozbudować możliwości swoich flagowych zegarków, dzięki czemu możemy w niedalekiej przyszłości poznać nowe możliwości Apple Watcha. Według patentu, który w ostatnim czasie wpłynął od amerykańskiego giganta z Cupertino do urzędu patentowego zegarki Apple’a zyskają kamerę.

Kamera w zegarku? Już takie próby były wcześniej robione, co kończyło się różnie, ale najczęściej był to bajer raczej mało przydatny. Jednak Apple ma w swoim posiadaniu jeszcze inną technologię, która powinna się w tym przypadku sprawdzić czyli Face ID. W iPhone’ach jest już dodawana od dobrych kilku lat, w takim razie dlaczego nie mogłaby być wykorzystana również w inteligentnych zegarkach? Pomysł ciekawy, ale na razie nie wiadomo jak gigant z Cupertino poradziłby sobie z implementacją obiektywu kamery tak by nie przeszkadzał on użytkownikom. Dokumenty patentowe również w tym wypadku nie rozwiązują problemu i moim zdaniem najlepszym i najmniej inwazyjną wersją zdecydowanie byłoby dodanie takiej kamery pod ekran. Nie zwiększamy wówczas gabarytów urządzenia, na pierwszy rzut oka jest niewidoczna, ale funkcjonalna tak samo jak pełnoprawna kamera. Jednak takie rozwiązanie jeśli trafiłoby do zegarków Apple, myślę że tylko do najdroższych wersji i również przez to mogłyby mocno podrożeć. Oczywiście jak na razie żadnych konkretniejszych szczegółów ze strony Apple nie uświadczymy i może się okazać, że na najnowsze „bajery” w Apple Watch poczekamy jeszcze dobre parę lat.

Jak Wam się podoba takie podejście Apple do rozwoju swoich zegarków? Czy kamera w smartwatchu jest w ogóle potrzebna? Dajcie znać w komentarzach pod wpisem.

Źródło: gsmarena.com