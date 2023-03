OnePlus 11 w kosmicznej odsłonie?

OnePlus od pewnego czasu mocno się rozwija. Jeszcze kilka lat temu ta chińska marka była dostępna tylko dla wybranych poprzez zaproszenia i tylko dzięki nim mogliśmy zakupić dany telefon. Teraz sytuacja uległa diametralnej zmianie i nowe urządzenia są powszechnie dostępne na całym świecie i zdobywają coraz większą popularność. Nawet wśród przeciętnych użytkowników smartfonów. OnePlus mocno rozszerzył swoje portfolio między innymi o telewizory czy słuchawki, a przeciekowe informacje sugerują, że to nie koniec ekspansji Chińczyków na nowe gałęzie technologii. Jednak dzisiaj mam dla Was informację odnośnie standardowego urządzenia, którym tak właściwie OnePlus zasłynął na świecie – smartfonie.

Szef marki OnePlus Lie Jie na chińskim serwisie społecznościowych Weibo opublikował post w którym pokazuje smartofn OnePlus 11 na tle Jowisza. To wszystko zapowiada coś nowego i kosmicznego. W sumie nie wiemy zbyt wiele na temat nadchodzącego rozwiązania, ale sam prezes Lie Jie twierdzi, że będziemy mieć do czynienia z zupełnie nową wersją flagowca OnePlus 11. Co ważne do produkcji tej specjalnej wersji telefonu zostanie użyty zupełnie nowy materiał, który nie był do tej pory używany w smartfonach, ale jest ogólnie powszechny na świecie. Powiem szczerze, że taki sposób postawienia sprawy mocno mnie zainteresował. Bo już do tej pory widzieliśmy szkło, aluminium czy ekologiczną skórę. Jaki w takim razie materiał wykorzysta chiński producent? Macie jakieś typy w tej materii? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem. Z gorszych informacji jest taka, że najpewniej ten model nie pojawi się globalnie na całym świecie, więc możliwe że również ominie Polskę, ale o tym przekonamy się w 100%, gdy smartfon ten w specjalnej edycji zostanie oficjalnie zaprezentowany.

Źródło: gsmarena.com