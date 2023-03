Vivo już wkrótce zaprezentuje swojego „składaka”

Wszystkie znaki na niebie wskazują, że nadchodzące niemal kilkanaście miesięcy będą bardzo ciekawe dla fanów składanych smartfonów. Już pierwsze kilkanaście tygodni wskazuje, że sporo się będzie działo w tym kontekście. Mieliśmy już oficjalną premierę Oppo Find N2 Flip, a również niedługo poznamy smartfon od OnePlus. Samsung oczywiście również swoje trzy grosze dorzuci pod koniec wakacji, gdzie zaprezentuje Galaxy Flip 5 oraz Galaxy Fold 5. Jednak to nie koniec ciekawych premier bo również Chińczycy z Vivo w niedalekiej przyszłości zaprezentują swój składany telefon. Co wiemy na jego temat?

Jak na razie o samym urządzeniu nie wiemy zbyt wiele. Według przeciekowych informacji sercem smartfona będzie układ Qualcomma, Snapdraogon 8+ Gen 1, więc nie najnowszy i najmocniejszy układ, ale nadal bardzo wydajny. Do tego dochodzi jeszcze 12 GB pamięci operacyjnej RAM, mamy jeszcze 6,8 calowy ekran, który pracuje z maksymalną rozdzielczością Full HD+. Do tego dochodzi 120 Hz odświeżanie , 4400 mAh bateria wraz z technologią szybkiego ładowania o maksymalnej mocy 44 W. Specyfikację uzupełniają jeszcze dwa główne aparaty główny 50 Mpx oraz 12 Mpx ultraszerokokątny. Całość na papierze wygląda naprawdę dobrze, oczywiście tak właściwie dopiero gdy oficjalnie telefon zostanie zaprezentowany światu, będziemy mogli się przekonać jak Vivo X Flip będzie wyglądał na tle konkurencji, a wygląda na to, że w 2023 roku fani składanych telefonów będą mogli sporo przebierać w różnego rodzaju propozycjach od co najmniej kilku producentów.

Źródło: gsmarena.com