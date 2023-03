Mio MiVue 886 4K – recenzja

Blisko miesiąc temu do redakcji wpadł do nas na testy flagowy model wideorejestratora marki Mio. Mowa w tym wypadku o Mio MiVue 886 4K. Oferuje naprawdę sporo różnych i ciekawych funkcji. Jakich? Przekonacie się czytając poniższą recenzję. Zapraszam do lektury.

Zawartość pudełka

Tajwańczycy w przypadku swoich urządzeń pakują je w dosyć charakterystyczne pomarańczowo czarne pudełka. W środku prócz samego wideorejestratora samochodowego znajdziemy zestaw najpotrzebniejszych elementów służących do montażu i działania sprzętu. Po pierwsze mamy ładowarkę podłączoną do gniazda zapalniczki, a z drugiej strony znajdziemy wyjście USB mini. Otrzymujemy również folię na szybę sztuk dwie oraz odpowiedni uchwyt do mocowania kamery. Zestaw nie jest przesadnie bogaty, choć tak właściwie niczego nam nie brakuje do uruchomienia sprzętu. Choć trzeba wziąć pod uwagę, że trzeba zakupić dodatkowo kartę pamięci o odpowiedniej prędkości działania. To raczej standard jeśli chodzi o urządzenia z tej półki cenowej. Mamy absolutne minimum, które wystarcza do korzystania z wideorejestratora na co dzień.

Specyfikacja urządzenia to absolutnie topowa półka, poniżej znajdziecie pełną specyfikację Mio MiVue 886 4K

3-calowy wyświetlacz LCD

Mio Sensor:

rozmiar: 1/1.8″

rozdzielczość 8 Mpx

kąt widzenia obiektywu: 160 stopni

jasność: f/1.7

obsługiwane rozdzielczości (H.264):

4K w 30 kl./s.

2K w 60 k./s. i 2K w 30 k./s. z HDR

1080p w 30, 60 lub 120 kl./s.

karty pamięci microSD do 256 GB

akumulator o pojemności 240 mAh

złącze mini USB

wsparcie dla dodatkowych kamer

moduł GPS

baza fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości

łączność: Wi-Fi 5 (transfer plików) i Bluetooth 5.0 (lokalizowanie na parkingu)

wymiary: 94,2 × 56,6 × 41 mm

waga: 124,5 g

Jakość wykonania oraz design

Jak przystało na urządzenie z wyższej półki nie jest bardzo miniaturowa kamerka. Całość jest bardzo prosta w konstrukcji choć zauważalnie większa od konkurencyjnych wersji. Po pierwsze duża jest cała optyka urządzenia, mamy również ekran o przekątnej 3 cali. To wszystko sprawia, że całość jest dosyć masywna, ale mimo wszystko niezbyt ciężka. Prawie całą kamerę bez problemu schowacie za tylnym lusterkiem, więc dla mnie takie gabaryty są jak najbardziej do zaakceptowania. Nie ma też mowy by cokolwiek się działo po zamontowaniu kamery na uchwycie. Montaż jest pewny i nie przenosi drgań na samą kamerkę. Pod względem jakości wykonania nie mam większych uwag. Konstrukcja jest cała plastikowa, ale z materiałów dobrej jakości. Nie ma mowy by nawet pod większym naciskiem jakiś element skrzypiał czy uginał się. Co można zaliczyć na plus. Sam design nie jest szczególnie ciekawy, ale tutaj nie chodzi o to by całość musiała jakość szczególnie się wyróżniać. Mio MiVue 886 po prostu działa jak należy, a przy tym przesadnie nie rozprasza podczas jazdy kierowcy.

Od frontu otrzymujemy całkiem spory 3 calowy wyświetlacz. Nie jest on dotykowy, a cała nawigacja odbywa się poprzez przyciski fizyczne, które znajdują się na prawej krawędzi urządzenia. W zależności od tego jakie elementy wyświetlają się na ekranie tak modyfikuje się ich działanie. Standardowo idąc od dołu – pierwszy służy potwierdzaniu wyboru, a także rozpoczyna nagrywanie awaryjne. Następnie mamy klawisz poruszania się po menu w dół i w górę, a ostatni służy do powrotu do wcześniejszego ekranu. Do takiego sposobu nawigacji trzeba się przyzwyczaić. Nie jest ona najłatwiejsza, ale po krótkiej wprawie można dosyć szybko nadrobić zaległości. Via a vis klawiszy znajdziemy slot na kartę micro SD. Co ważne kamera obsługuje karty microSD nawet do 256 GB. Warto jednak zainwestować w dobrą i szybką kartę pamięci, bo może się okazać, że finalnie będzie to dosyć wąskie gardło dla płynnego nagrywania.

Jakość nagrań

Przechodzimy do najważniejszego elementu, czyli jakości nagrań Mio MiVue 886. Jako, że jest to topowy model tajwańskiego producenta liczyłem na najlepszą możliwą jakość i powiem szczerze. Nie zawiodłem się. Flagowiec Mio to zdecydowanie topowe rozwiązanie. Do naszej dyspozycji oddano całą gamę różnych opcji narywania. Zaczynając od 4K w 30 klatkach na sekundę, poprzez 2K w 60 k/s, 2K w 30 k/s ale z włączonym HDR, a także w Full HD z opcją nawet 120 k/s. Rzadko się zdarza, by wideorejestrator miał aż tyle różnych możliwości nagrywań. Tutaj mamy wszystko czego potrzebujemy. Równie dobrą jakość zapewnia sama optyka mamy jasny obiektyw o świetle f/1.7, a sensor to 8 Mpx jednostka o wielkości matrycy 1/1.8”. To wszystko sprawia, że otrzymujemy jedną z najlepszych jakościowo kamer w wideorejestratorach jaką możemy kupić aktualnie w Polsce. Nagrania są płynne z dużą ilością detali. Nagrywając w nocy wjakości 4K bez HDRu pojawia się spora ilość rozbłysków od świateł. Moim zdaniem najrozsądniejszą wersją korzystanie jest z trybu 2K z HDRem. Wówczas obraz w szczególnie w nocy jest najbardziej czytelny. Do tego dochodzi jeszcze 160 stopniowa szerokość zasięgu obiektywu, więc nie ma mowy by jakiekolwiek zdarzenie uciekło nam sprzed nosa. Szkoda, że nie mamy jednego trybu, który łączy wszystkie zalety kamerki w jednym czyli 4K, HDR i 120 klatek na sekundę, ale wówczas koszt takiej kamery pewnie zamykałby się w cenie flagowca smartfona. Jedynie tryb awaryjnego nagrywania mógłby być lepiej rozbudowany, bo w tym momencie po naciśnięciu dolnego przycisku formalnie powinno się nagrywać 3 sekundy przed i 17 sekund po zdarzeniu czyli sumarycznie 20 sekund. W praktyce korzystanie z tego rozwiązania jest mało wygodne, bo jak coś się dzieje na drodze nie jesteśmy w stanie tak szybko zareagować na akcję. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłaby możliwość głosowego wydania polecenia, którego tutaj niestety nie uświadczymy. Z drugiej strony producent informuje, że wszystkie wideo nagrywane są na kartę pamięci co sekundę, dzięki czemu nawet jak coś się stanie na drodze możemy później zatrzymać nagranie i za pomocą smartfona ściągnąć do pamięci telefonu wideo. Mimo wszystko zdecydowanie jakość nagrań można zaliczyć na duży plus. Warto do kamerki zakupić szybką kartę pamięci i maksymalnie pojemną (włożymy maksymalnie 256 GB). Nagranie 1 minuty w 4K to jest około 270 MB, więc zdecydowanie pamięć podręczna zostanie bardzo szybko użyta. Trzeba pamiętać o jednym elemencie. Chcąc zmieniać jakość nagrań system wymusza formatowanie całej karty pamięci, trzeba o tym pamiętać i szkoda, że nie dało się tego w inny sposób rozwiązać.

Oprogramowanie

Zacznijmy od samego oprogramowania kamery. Po pierwsze cała nawigacja odbywa się poprzez fizyczne klawisze, które znajdziemy na prawej krawędzi urządzenia. Trzeba się do takiej wersji przyzwyczaić i nie jest to najwygodniejsza opcja, ale ogólnie jest ok. Z poziomu samej kamerki możemy zmienić wszystkie najważniejsze opcje. Włącznie z jakością nagrań, opcji związanych z dodatkowymi asystentami. Kamera ma wbudowany GPS, co w wielu aspektach ułatwia zarządzeni samą kamerą, możemy wykorzystać chociażby opcję odszukania naszego samochodu na parkingu, co działa powiedzmy tak sobie (w szczególności gdy parking jest w dużej galerii i dodatkowo w podziemiach). Z dodatkowych funkcjonalności zdecydowanie najciekawszą jest baza fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Kamerka daje nam odpowiednie ostrzeżenie, wówczas też pojawia się na ekranie nasza aktualna prędkość. Podobnie też wygląda sprawa w przypadku odcinkowych pomiarów prędkości, gdzie mamy informację o średniej naszej prędkości i przebytej odległości. Całość sprawdza się dobrze, choć trzeba wcześniej zaktualizować bazę fotoradarów. Jest również tryb parkingowy, a tak właściwie 3 w 1 tryby parkingowy. Pasywny tryb parkingowy z zasilaniem, Inteligentny tryb parkingowy oraz Inteligentny tryb parkingowy z funkcją poklatkową. Ten ostatni wymaga dodatkowego zakupu SmartBox III, który nie jest częścią zestawu.

Do naszej dyspozycji Mio udostępniło dwie różne aplikacje, jedną dedykowaną smartfonom zarówno na iOS jak i Androidzie oraz na desktopy. Oczywiście jest darmowa zarówno na jednym jak i drugim systemie, a znajdziecie pod nazwą MiVuePro. Konfiguracja aplikacji nie jest przesadnie trudna, wymaga początkowo połączenia poprzez Bluetooth, a później przez Wi-Fi. Jedynie jeśli chodzi o tę drugą opcję to problem pojawia się, gdy mamy w swoim samochodzie już Android Auto wówczas sieci Wi-Fi zaczynają się ze sobą gryźć i całość rozłącza, ale trzeba wziąć pod uwagę, że aplikacja służy raczej do prostego zarządzenia nagrania i podglądem tego co się dzieje niż całą konfiguracją kamerki. No właśnie jakie mamy możliwości za pomocą kamery? Możemy podejrzeć aktualny podgląd z kamery, zlokalizować nasz samochód na parkingu czy przejrzeć nasze ostatnie trasy (to dzięki wbudowanemu GPSowi). Jednak z tego co się najczęściej się korzysta to zdecydowanie możliwość ściągania materiałów z kamery na telefon bez konieczności demontażu kamerki czy wyciągania karty microSD. Po podłączeniu i sparowaniu urządzenia z kamerą mamy opcję pobrania zarówno zdjęć jak i filmów, tutaj się też przydaje Wi-Fi 5, dzięki czemu całość nie trwa godzinami. Chociaż w 2023 roku przydałaby się już wersja 6. Aplikacja komunikuje się z nami w języku polskim, więc tutaj pod tym względem nie mam zastrzeżeń.

Druga z aplikacji to dobrze znana już mi wcześniej MiVue Manager. Powiem szczerze, że w przypadku tej aplikacji tajwański producent mógłby nieco bardziej się postarać i mocniej ją odświeżyć. Aplikacja daje nam możliwość odpowiedniego przeglądania materiałów z karty microSD. Jest też opcja udostępniania na kanałach social media, ale mimo wszystko nie możemy odpowiednio przycinać czy łączyć materiałów wideo. możemy zrobić jedynie przybliżenie obrazu czy zdjęcie, ale nic poza tym. Trochę szkoda, bo jednak możliwości takiego rozwiązania powinny być zauważalnie większe. Aplikacja podobnie jak ta na smartfony jest dostępna za darmo ze strony producenta zarówno na Windowsa i Maca. Co ważne komunikuje się z nami również w języku polskim.

Łączność

Do naszej dyspozycji Tajwańczycy jak na wideorejestrator udostępnił całkiem sporo różnych modułów łączności. Mamy zarówno Wi-Fi 5 jak i Bluetooth, ale także GPS. Szkoda, że nie znalazła się opcja z modułem LTE, która mogłaby dodatkowo zdalnie zapewniać podgląd widoku z kamery. Jednak wracając do samych modułów, te podczas testów nie stwarzały większych problemów całość działała bez zarzutów. Jedynie co Wi-Fi potrafiło nieco szwankować przy pierwszym połączeniu, ale później całość szła już w dobrym kierunku i przy ponownej łączności nie było już tego typu problemów.

Podsumowanie

Mio MiVue 886 4K to bardzo udana kamera, która oferuje świetnej jakości nagrania zarówno w 4K jak i 2K, a także trybach slow motion. Ma dużo możliwości i opcji, choć w porównaniu do konkurencji sama aplikacja szczególnie na smartfony mogły być nieco bardziej rozbudowana. Mimo wszystko widać, że Mio MiVue 886 4K to zdecydowanie flagowe rozwiązanie, które pochodzi z najwyższej półki. Producentowi nie udało się uniknąć drobnych potknięć, ale te na szczęście dla samego użytkownika nie rzutują na odbiór urządzenia i codzienną pracę.