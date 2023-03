iPhone 15 Pro Max będzie praktycznie bezramkowcem?

Można powiedzieć, że premiera najnowszych tegorocznych smartfonów ze stajni giganta z Cupertino jest bliżej niż dalej. Widać też to wszystko po znacznym wzroście nowych informacji na temat iPhone 15 i całej rodziny flagowców Apple. Już jakiś czas temu informowaliśmy, że najpewniej linia iPhone’ów wzbogaci się o nowy model z dopiskiem Ultra. Jednak to najpewniej nie będzie koniec nowości, które pojawią się w najnowszych urządzeniach ze stajni amerykańskiego giganta.

Jeszcze kilka lat temu wielu producentów walczyło z innymi właśnie na tle bezramkowości. Najpewniej właśnie Xiaomi swoim Mi Mixem rozpaliło chęć posiadania telefonu prawdziwie bezramkowego. Oczywiście pierwsze zapowiedzi i grafiki przedstawiały niemalże smartfon bez ramek, później w praktyce okazało się że jednak te ramki są. Jednak mimo wszystko to był zauważalny skok jeśli chodzi o te rozwiązania, później kolejni producenci dołączyli do tego wyścigu prezentując kolejne rozwiązania, aż do dzisiaj tak na dobrą sprawę jeszcze nie uzyskaliśmy w pełnie bezramkowego telefonu.

Jednak wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w niedalekiej przyszłości kolejna barierę będzie chciał przebić Apple wraz z najnowszymi flagowymi smartfonami. Mowa oczywiście w tym wypadku o linii iPhone, a dokładniej iPhone 15 Pro Max. Według przecieków ramki mają zostać zredukowane do 1,55 mm, jest to duży przeskok w szczególności gdy porównamy do zeszłorocznego modelu czyli iPhone 14 Pro Max, gdzie ramki miały grubość 2,16 mm. Porównując je do aktualnych flagowców również jest zauważalnie lepiej, bo Galaxy S23 ma ramki 1,95 mm, a Xiaomi 13 około 1,81 mm. Oczywiście w praktyce się przekonamy, gdy telefony z linii iPhone 15 zostaną oficjalnie zaprezentowane światu. Jednak do konferencji giganta z Cupertino będziemy musieli czekać jeszcze do jesieni, wówczas przekonamy się jak będą finalnie wyglądać iPhone 15 Max Pro.

