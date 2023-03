Pixel Fold zdeklasuje konkurencję ceną?

Smartfony składane zaczynają powoli podbijać rynki na świecie w tym również i w Polsce. Kolejni producenci decydują się na wprowadzenie swoich urządzeń na sklepowe półki. Już w tym roku poznamy między innymi nową generację Galaxy Fold i Galaxy Flips, a swoje trzy grosze dorzuci jeszcze OnePlus czy Motorola. Również amerykański gigant z Mountain View chce wejść na rynek „składaków” przy okazji premiery Pixel Folda.

Prócz specyfikacji i samych możliwości urządzeń jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na wybór potencjalnego urządzeni to zdecydowanie cena. Gdy pierwsze telefony składane Samsunga już kilka temu pojawiły się w Polsce w sprzedaży ich to Galaxy Fold, który wówczas kosztował ponad dziesięć tysięcy złotych. Jednak dla nas potencjalnych klientów sporo się zmieniło, bo cena zdecydowanie spadła, a na to wygląda że najbliższe premiery również nieco wymuszą na producentach obniżanie kosztów produkcji, a przez to również finalnej ceny urządzeń. Według najnowszych przeciekowych informacji Pixel Fold może nas pozytywnie zaskoczyć ceną. Leaster twierdzi, że koszt Pixel Folda będzie mieścić się w granicy 1300-1500 dolarów amerykańskich, czyli 5750 zł – 6650 zł. Dla porównania za Galaxy Folda 4 przyszło nam płacić 1800 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daję kwotę 8399 zł. Więc różnica mogłaby wynosić około 500 dolarów czyli nawet 2200 zł, czyżbyśmy otrzymali możliwości Galaxy Folda w cenie Galaxy Flipa od amerykańskiego giganta z Mountain View? Czasz oczywiście to zweryfikuje jak oficjalnie nowy telefon Google’a pojawi się na sklepowych półkach. Jednak trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę, do tej pory telefony giganta nie są dostępne w oficjalnej polskiej dystrybucji. Może się to zmieni właśnie przy okazji Pixel Folda?

