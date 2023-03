Najnowsze smartwatche Samsunga powrócą do korzeni

Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju mobilne urządzenia największą ich bolączką zdecydowanie jest słaba bateria. Aktualnie dzisiejsze smartfony i smartwatche w większości wypadków trzeba ładować raz dziennie, jedynie smartbandy stoją w lepszej sytuacji. W przypadku tej ostatniej grupy urządzeń zdecydowanie jest mniejsze zapotrzebowanie na energię, dzięki czemu najnowsze opaski bez problemu wytrzymują tydzień czy dwa. Jeśli chodzi o flagowe rozwiązania koreańskiego producenta najpewniej doświadczymy kilku ciekawych nowości, a przy okazji powrotów.

Po pierwsze tegoroczna już szósta generacja zegarków od Samsunga ma mieć większe baterie. Co nie jest jakimś dużym zaskoczeniem, bo tak na dobrą sprawę od kilku lat Koreańczycy starają się zwiększyć baterię w swoich smartwatchach. Nie za każdym razem to wychodzi, jednak w tym roku zmiany powinny być zauważalne. Podstawowa wersja Galaxy Watch 6 w rozmiarze 40 mm, będzie miała ogniwo 300 mAh, natomiast większa 44 mm już 425 mAh. Wzrost nie jest duży bo odpowiednio z 300 mAh i 400 mAh. Jednak te kilkanaście, kilkadziesiąt mAh w połączeniu z mniej zasobożernym procesorem (liczę, że i tutaj Samsung odświeży swoje zegarki) powinno dać kilka godzin dodatkowej pracy.

Jednak to co również jest ważne jeśli chodzi o nowości związane z szóstą generacją to powrót do zaokrąglonego szkła. Możliwe, że będzie się to dodatkowo wiązało z ogólnie bardziej obłą konstrukcją, choć pewności mieć nie możemy (nie mamy żadnych konkretniejszych renderów czy zdjęć). Z zaokrąglonego szkła Samsung zrezygnował już jakiś czas temu przy okazji premiery Galaxy Watch 3. Z ostatniej nowości, która mnie osobiście niezwykle cieszy to fakt, że Koreańczycy zdecydowali się na powrót obrotowego pierścienia w wersji Pro. Oczywiście są to tylko plotki, ale w przypadku linii Galaxy Watch Classic był to zdecydowanie największy plus. To też był jeden z elementów, który zdecydowanie był przeciw zakupie najświeższej, aktualnie na rynku linii Galaxy Watch Pro 5.

Jak Wam się podobają zmiany, które w niedalekiej przyszłości wprowadzi do swoich urządzeń koreański producent? Powrót do korzeni i obrotowego zegarka jest będzie dla Was plusem czy minusem?

Źródło: gsmarena.com