Vivo X90 Pro debiutuje w Polsce w ciekawej promocji na start

Najgorętszy okres premier i nowości właśnie startuje w pełni. Po ostatnich targach Mobile World Congress w Barcelonie powoli zapowiedziane na tej imprezie jak i przed nią kolejne urządzenia pojawiają się na sklepowych półkach. Najlepszym przykładem jest właśnie Vivo, które jakiś czas temu na rynku chińskim zaprezentowało swojego fotograficznego flagowca, a dzisiaj debiutuje na polskich sklepowych półkach. Jakie niespodzianki i dodatki przygotowało dla nas Vivo?

Kilka słów o samym telefonie. Vivo X90 Pro to flagowiec pełną gębą do naszej dyspozycji chiński producent udostępnił najnowszy układ MediaTeka czyli Dimensity 9200, do tego dojdzie 12 GB pamięci operacyjnej RAM, a także 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Jednak to co najważniejsze akurat w tym modelu do zestaw aparatów, a tutaj Vivo nie próżnuje. Otrzymujemy bowiem główną jednostkę 50 Mpx od Sony IMX989, 1″ i świetle na poziomie f/1.8, oraz zaprzęgniętych technologiach , Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS. Kolejne oczko to obiektyw ultraszerokokątny 12 Mpx o polu widzenia 108 stopni z AF. Ostatni z obiektywów to teleobiektyw 50 Mpx również od Sony IMX758, 1/2.4″ i świetle f/1.6, OIS. Na froncie znajdziemy z kolei 32 Mpx aparat przedni. Jaki sami widzicie aparat to zdecydowanie światowa półka fotograficzna, choć oczywiście zobaczymy jak całość sprawdza się w praktyce, gdy sampel testowy trafi do redakcji.

Przejdźmy na koniec od samej wyceny urządzenia i gratisów jakie można otrzymać przy zakupie Vivo X90 Pro. Po pierwsze sugerowana cena detaliczna w Polsce dla tego modelu to 5999 zł. Dodatkowo przy każdym zakupie najnowszego flagowca Vivo można otrzymać ładowarkę Wireless Flash Charger o wartości 299 zł oraz bezprzewodowe słuchawki TWS 2 o wartości 399 zł. Sumarycznie przy zakupie Vivo X90 Pro można otrzymać gratisy o wartości około 700 zł. Całkiem nieźle.

Co sądzicie o najnowszym urządzeniu chińskiego producenta jest wart swojej ceny? Dajcie znać w komentarzach pod tym wpisem.

Źródło: informacja prasowa