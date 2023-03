Samsung bije na głowę konkurencję w tej kategorii

W związku z tym, że duże firmy zaczynają zamykać rok fiskalny pojawiają się coraz częściej raporty związane z wyniki sprzedaży za ubiegły rok. Owszem nie wszystkie dane są nam potrzebne, ale część zagranicznych redakcji zaczęła je opracowywać, dzięki czemu mamy odpowiednie dane wyciągnięte w formie raportów zbiorczych. To, że Samsung jest niekwestionowanym liderem sprzedaży składanych smartfonów wiedzieliśmy od samego początku istnienia ich na globalnym rynku. Koreański producent jako pierwszy na świecie na globalną skalę przedstawił światu swoją linię Galaxy Fold, a także Galaxy Flip. To one z marszu stały się liderami rynku, bo konkurencja była albo bardzo niewielka, albo nie istniała w ogóle. Ubiegły rok i również bieżący 2023 znacznie powinny zmienić sytuację w tej kategorii urządzeń. Co prawda jak na razie nie ma mowy by ktokolwiek zagroził w tej kwestii Koreańczykom, ale w kontekście dłuższego czasu może być już inaczej. W tym roku swoje premiery już zapowiedziało OnePlus i Motorola, a kolejni producenci z całą pewnością jeszcze nie podzielili się z nami wszystkimi nowościami.

Jednak przejdźmy do sedna, jak faktycznie wyglądała globalnie sprzedaż smartfonów składanych w 2022 roku? Sumarycznie sprzedano 14,2 miliona egzemplarzy, a sam Samsung sprzedał 11 milionów sztuk swoich smartfonów. Kolejny producent czyli Huawei sprzedał niecałe 2 miliony egzemplarzy, a reszta stawki czyli Oppo, vivo, Xiaomi, Honor i Motorola tylko po 40 tysięcy egzemplarzy. Przewidywania analityków jeśli chodzi o najbliższe dwanaście miesięcy jest jedno – kolejny duży wzrost ilości sprzedanych składanych telefonów. W tym wypadku mowa aż o 30 milionach egzemplarzy, czyli ponad dwukrotny wzrost. Największym wyzwaniem dla firm, które już w ofercie mają „składaki” to wyjście z nimi poza Chiny, wówczas jest szansa, że kolejni producenci będą powoli zabierali ten tort Samsungowi.

Dla nas potencjalnych klientów taki wzrost zainteresowania ze strony samych producentów jest jak najbardziej korzystnych. Na rynku będzie znacznie więcej różnych urządzeń i konkurencja mocno wzrośnie. Liczę, że właśnie najbliższe dwanaście miesięcy sporo mogą zmienić w tej materii.

